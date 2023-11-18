連辦9年幸福親子童樂園 張廖萬堅堅信「孩子就是未來」
選舉活動也可以很嘉年華！立法委員張廖萬堅今日在老虎城旁廣場舉辦「幸福親子童樂園」，這是他連續第9年舉辦。張廖萬堅相信「孩子就是未來」，將有限的選舉資源優先放在孩子身上，希望透過優質的親子活動，用溫馨、正面開心的方式延續歡樂，同時也傳達政見與理念。
記者金武鳯/台中報導
今日登場的親子童樂園，規劃超過廿項活動，有闖關遊戲、胸章DIY、造型高蹺人的互動體驗，還有孩子最愛的大型氣墊城堡，活動現場有許多動物氣球，仿若來到了一場動物角色扮演派對，吸連立委張廖萬堅都穿起恐龍裝滿場奔跑，受到孩子的熱烈的歡迎及追逐合影。
而來自高雄的出南方劇團，在主舞台兒童劇碼特別規劃「猴子森友會」、「武狀元傳奇」等演出，現場超過3千人次參加，參與踴躍、相當溫馨熱鬧，小朋友直呼超好玩。張廖萬堅也預告今年12月30日在百貨老虎城旁廣場，會舉行大型故事劇「新月傳奇」公演，歡迎市民朋友一同參加觀賞。
張廖萬堅也向現場民眾報告在立法院一直待在教育文化委員會，本屆四年以來戮力為西屯區、南屯區卅八所國中小爭取校園基礎建設的改善，像是班班有冷氣，中央編列323億揖注，為台中市補助九成超過32億，本來預計二年完成，一年半內完工，完成本來要預定十年的計畫，當然校園建設不是只有冷氣，還有運動環境跑道整建50億元，由國發會專案補助，加上遊戲器材、廚房設備、老舊廁所修繕等校園基礎建設，讓孩子安心在校園生活。