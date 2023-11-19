藍白合「慘變藍白拖」！鄉民抓出民調細節了：柯侯配贏的機率最大
藍白合最新民調結局慘變「藍白拖」！原本在18日上午就要依照民調結果公布是「侯柯配」還是「柯侯配」出線，結果竟然意外因為民調統計認知不同，導致目前藍白合結果還是沒能出爐，兩黨還需要進行協商，距離登記只剩下不到一週，還是有可能會瀕臨破局。然而就在民調結果公布出來之後，不少鄉民則抓出民調細節，直言「如果目標只是要政黨輪替合作，各位是不是搞錯什麼？」
記者張嘉哲/綜合報導
事實上，根據日前民眾黨召開記者會說明當中，表示雙方剔除了ETtoday、東森（雨晴）、好好聽（關鍵）等3家民調，形成6份民調來進行決定哪個組合出線的情況，結果因為藍白兩黨因為在民調統計認知不同，變成以民眾黨的標準來看比數是3：3，還要再行協商，而按照國民黨標準則是5：1，是由「侯柯配」出線。
但這樣的結果，讓不少鄉民在PTT八卦版發出多篇文章提到「藍白合作的目的就是要下架民進黨，先把個人位置跟政黨利益摘開，然後民調公佈了，先不要管讓幾%的問題，光是看採用的6份民調，柯侯配的支持率就是高於侯柯配啊，所以讓柯侯配出來選贏的機率就是比侯柯配大，人民只要政黨輪替根本不想管你們誰正誰副，用民調來看就是柯侯配啊，各位是不是搞錯什麼重點？」
先姑且不論讓幾%、誤差範圍的問題，在公布的六份民調當中，眾人發現「柯侯配」以及「侯柯配」對上「賴蕭配」的情況下，柯侯配有五份民調數字都贏過侯柯配，「而如果這只是單純要打贏賴清德，就是柯侯配出線，結果現在說什麼民調認知不同，這樣個人跟政黨利益不是還是擺在國民前面嗎？那要搞成這個局面的話，國民黨如果覺得很吃虧，那不如各選各的」。
而對於這樣的結果，國民黨立委、統計學博士費鴻泰也出面解釋，若在1700萬人的母體內，抽樣其中1068人，套進統計學公式當中，正負差是3％，若抽樣2000人，那麼正負差就是2.19％，只要樣本數愈大，抽樣誤差就愈小，這次的抽樣誤差範圍，只會落在3％或3％以下，「因為我的樣本數不可能低於1068人嘛」。
費鴻泰說，從選上的這6間民調來看，「結果就是3比3」，這是從統計學來看的結果，沒有模糊空間，而為何會選這6間民調，則是政治問題，並非統計問題。