今晨最低溫8度！白天起回暖 週四再一波冷空氣「全台急凍」
受到冷氣團影響，近兩天全台各地晚間到清晨溫度都偏低，今（19）日最低溫出現在新竹縣峨眉鄉，只有攝氏8度，天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今天白天起，冷空氣強度開始減弱，氣溫回升幅度大，但入夜後到隔日清晨仍然有局部輻射冷卻低溫，預估下波冷空氣在週四（11月23日）南下，約影響至週六（11月25日）清晨。
記者張志浩/綜合報導
柯聿寧說明，今日白天北部可回升到攝氏24度，中南部可回到攝氏25至27度，入夜後到隔日清晨仍較冷，各地市區低溫約攝氏15至17度，近郊則可再降攝氏1至2度，日夜溫差仍大，預計到週四前沒有冷空氣再南下，也沒有華南水氣東移，環境水氣維持偏少的情況，只有在迎風的北海岸、東北角、東半部偶有少量的短暫雨，天氣大致穩定、日夜溫差大。
柯聿寧表示，下波冷空氣在週四南下，週四午後東北季風再增強，約影響至週六清晨，目前預報對於下一波冷空氣數值還沒有出現「冷氣團」等級的低溫，但週二（11月21日）至週六，南海南部有低壓活動，可能導致東北季風影響台灣時，風速明顯偏大，尤其是週五（11月24日），天氣方面為北部、東北部迎風面轉多雲到陰，有局部短暫雨天氣，中南部影響則不明顯。
柯聿寧提醒，近期天氣因前冷空氣顯著南下，台灣附近偏乾的環境可維持較久，天氣大致穩定、日夜溫差大，外出需留意溫度變化，週四午後下波東北季風增強，到週六上午前高雄以北、西半部沿海空曠地區風力偏大，非必要盡量避免從事海上活動以免發生危險。