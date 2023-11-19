銀髮族財務配置掌握3大要素　專家教戰如何用保險打造穩定現金流

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永達保經建議銀髮族，一定要關注老、殘、窮這3大風險。首先，「老」就是要確保有足夠的錢花用；「殘」：確認已備好一筆安養及醫療費用；「窮」則注意辛苦打拼一輩子的資產，不會被親朋好友借走、搶走或是被詐騙集團拐走。如何在退休後有穩定的現金流是非常重要的，透過良好的規劃，找到對的工具，才能讓銀髮族的退休生活得到保障。
當然，銀髮族的財務配置，首重「安全穩健、保值增值、創造源源不絕的現金流」這3大原則。永達保經指出，銀髮族在財務上要面對收入下滑甚至是收入中斷、以及長壽與通膨的幾大考驗，所以「創造源源不斷的現金流」是銀髮族理財最重要的目標。有些銀髮族喜歡透過股利與房租打造退休金流，然而，投資畢竟有風險，而當房東又有管理、維護等經營成本，銀髮族不一定有精力打理這些事務，甚至還會產生稅務與繼承的問題。
永達保經並建議，可善用增額終身壽險，除了保險保障之外，更額外具備安全穩健與時間複利優勢，能夠藉由契約機制達到定期定額儲備的儲蓄目的，繳費期滿更能依據自身需求靈活運用資金，透過適當的精算規劃，還能創造源源不絕的退休金流，是執行退休規劃的最佳工具。如果再搭配信託、遺囑、意定監護，更能確保銀髮族在退休階段及傳承階段，都能獲得滿意和穩定的生活。
永達保經也叮嚀，儲備退休金，越早啟動越輕鬆，時間複利的增值效益也會越明顯。同時，由於誰也無法預測自己老後會不會罹患失智症，又或者發生任何無法照顧自己的情況，最好能夠善用「意定監護」的制度，透過委任契約預先選任一位或多位信任的監護人，由意定監護人依約定管理安排財產及自身照顧，才能在自己需要幫助的時候，有信任的人協助監督，持續照顧自己到離開的那一天。