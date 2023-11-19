奇美集團創辦人許文龍辭世！享耆壽96歲　設博物館、醫院回饋社會

銀髮族財務配置掌握3大要素　專家教戰如何用保險打造穩定現金流

▲銀髮族最怕無錢可用，因此如何提前創造穩定現金流就顯得相當重要。永達保經建議，銀髮族的財務配置可遵循3大原則，即安全穩健、保值增值及創造現金流。（示意圖／NOWnews資料照）
▲銀髮族最怕無錢可用，因此如何提前創造穩定現金流就顯得相當重要。永達保經建議，銀髮族的財務配置可遵循3大原則，即安全穩健、保值增值及創造現金流。（示意圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

根據國發會推估，台灣將在2025年邁入超高齡社會，老年人口占總人口比率將持續提高，預估將於2039年突破30%，銀髮世代的來臨已是必然發生的未來，而對退休族來說，老了最怕就是沒錢可用、無財可理，或者是窮得只剩一間房。面對不可預期的老後金流挑戰，專提醒，銀髮族的財務配置，一定要兼顧「安全穩健、保值增值、創造源源不絕的現金流」這3大原則，並可善用增額終身壽險，除了保險保障之外，還可額外具備安全穩健與時間複利優勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據內政部2022年簡易生命表，國人平均壽命為79.84歲，人口統計資料則顯示，台灣65歲以上老人患有輕微認知障礙18.01%，失智症7.64%，也就是說65歲以上的老人約每13人即有1位失智者。最令人擔憂的是，依據警政署的統計資料顯示，2023年1〜5月各年齡別之詐欺被害人，未滿18歲以「假網路拍賣（購物）」最多，18-39歲各年齡層以「解除分期付款詐欺（ATM）」最多，而40歲以上的各年齡層則以「投資詐欺」最多，試想，若在屆退或已退的年歲遭遇詐騙，勢必讓老後生活陷入拮据。

永達保經建議銀髮族，一定要關注老、殘、窮這3大風險。首先，「老」就是要確保有足夠的錢花用；「殘」：確認已備好一筆安養及醫療費用；「窮」則注意辛苦打拼一輩子的資產，不會被親朋好友借走、搶走或是被詐騙集團拐走。如何在退休後有穩定的現金流是非常重要的，透過良好的規劃，找到對的工具，才能讓銀髮族的退休生活得到保障。

當然，銀髮族的財務配置，首重「安全穩健、保值增值、創造源源不絕的現金流」這3大原則。永達保經指出，銀髮族在財務上要面對收入下滑甚至是收入中斷、以及長壽與通膨的幾大考驗，所以「創造源源不斷的現金流」是銀髮族理財最重要的目標。有些銀髮族喜歡透過股利與房租打造退休金流，然而，投資畢竟有風險，而當房東又有管理、維護等經營成本，銀髮族不一定有精力打理這些事務，甚至還會產生稅務與繼承的問題。

永達保經並建議，可善用增額終身壽險，除了保險保障之外，更額外具備安全穩健與時間複利優勢，能夠藉由契約機制達到定期定額儲備的儲蓄目的，繳費期滿更能依據自身需求靈活運用資金，透過適當的精算規劃，還能創造源源不絕的退休金流，是執行退休規劃的最佳工具。如果再搭配信託、遺囑、意定監護，更能確保銀髮族在退休階段及傳承階段，都能獲得滿意和穩定的生活。

永達保經也叮嚀，儲備退休金，越早啟動越輕鬆，時間複利的增值效益也會越明顯。同時，由於誰也無法預測自己老後會不會罹患失智症，又或者發生任何無法照顧自己的情況，最好能夠善用「意定監護」的制度，透過委任契約預先選任一位或多位信任的監護人，由意定監護人依約定管理安排財產及自身照顧，才能在自己需要幫助的時候，有信任的人協助監督，持續照顧自己到離開的那一天。

每5秒有1人死亡！糖尿病傷身又燒錢　善用這保險預防再省4成保費

今日我最匯／最強亞幣！台幣周升快5角　能否站穩31字頭這是關鍵

海外刷卡別傻呼呼選台幣！用當地貨幣結算才有利　專家教戰賺回饋

哈日族看過來！日圓換匯現更甜價0.2151元　專家：轉向得等2訊號

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞