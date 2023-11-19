▲他運動跌倒「前十字韌帶撕脫性骨折」　1微創治療隔天就可出院

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前十字韌帶受傷 恐致膝關節提早退化劉永川醫師表示，前十字韌帶受傷可能的症狀有膝蓋疼痛、腫脹、膝蓋不穩定或是腿軟無力。診斷的方式除了病史詢問理學檢查外，Ｘ光或電腦斷層也可以看到撕脫性骨折的證據，核磁共振則可以進一步提供韌帶、半月板和關節軟骨是否有因為膝蓋不穩定造成受傷的資訊。一旦傷害產生容易造成膝關節提早退化。
微創關節鏡縫線縫合固定技術 獲全球醫師引用張世昇主任指出，前十字韌帶撕脫性骨折根據骨折的程度大小可以選擇開放性或微創關節鏡手術，固定的方式也可以選擇使用螺釘、錨釘或是使用縫線縫合並經由隧道鑽孔固定在脛骨上。由基隆長庚醫院副院長詹益聖醫師研發的「微創關節鏡縫線縫合固定技術」是使用健保的縫線縫合修補前十字韌帶後再將脛骨上隧道鑽孔固定。這個微創技術適用各種程度的前十字韌帶撕脫性骨折，術後病人恢復快通常隔天即可出院，兩週後再回診拆線觀察傷口。此技術發表在知名的國際期刊Arthroscopy上獲得全球相當多的醫師引用。
青少年運動傷害多 這樣做避免不可逆憾事現在台灣的運動風氣越來越盛行，發生運動傷害的青少年也越來越多。前十字韌帶撕脫性骨折的案例在臨床上並不少見且容易被忽略。「微創關節鏡縫線縫合固定技術」在生長板還未癒合的青少年也適用且不會影響生長；另外，在手術中也可以加上高濃度血小板生長因子(PRP)的注射來幫助骨折韌帶癒合修復。劉永川醫師建議，若有前十字韌帶撕裂性骨折的情況，可以尋求專業骨科醫師評估與建議。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59917
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