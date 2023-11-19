▲骨質疏鬆年齡層下滑！　骨鬆路跑號召民眾存骨本、破除「這些」錯誤觀念

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每年骨鬆骨折需耗逾165億 醫療成本影響家庭、社會根據全民健保資料統計，民國85至89年間，65歲以上男性每年髖部骨折約為2500例，女性則約為3500例。而因骨質疏鬆症導致的「大腿骨骨折」，每年則約有15000名病患。
台灣骨質疏鬆照護協會估算，若患者開刀住院費用約10萬元，出院後一年還需耗費約100萬於照護及間接成本，這15000個家庭每年因骨鬆而衍生的醫療費用就高達165億元，約占健保總額3000億的二十分之一，而這還不包含因骨質疏鬆症而造成的「脊椎骨骨折」及其他併發症所需的醫療成本。
骨質疏鬆症不只會對個人健康、生活產生影響，也會需要極大的家庭人力、社會資源投入，對家庭、社會都會產生衝擊。多數的人都在骨折發生後才驚覺自己有骨質疏鬆症的問題，但事實上若在日常就做好預防保健措施，透過飲食、運動等健康促進，就可以在問題出現前遠離骨鬆威脅。
路跑籲健康促進、疾病預防 打破「這些」錯誤觀念因此，各大團體希望能藉由舉辦2023世界骨鬆日「全家牽手跑跳蹦、玉兔壯骨防骨鬆」健康路跑活動，讓民眾了解自身健康現況，並豐富健康知識。
路跑活動已在11月12日於高雄澄清湖畔圓滿落幕，現場共有3000位跑者報名參加，一起用具體行動力挺健康促進活動，其中最特別的是，香港失明人健體會號召百位以上的視障跑者、志工跨海來台參賽，雖然他們是視障者，還有多位65歲以上的長者，但這些仍不影響他們的熱情。
台灣骨質疏鬆照護協會林志隆理事長表示，今年選在醫師節舉辦健康路跑活動，希望全民健康從運動做起，更期盼藉由健康園遊會落實全方位健康促進、疾病預防的目標。
林志隆理事長提醒，不少民眾還是有「骨質疏鬆症並不常見」、「『老倒縮』是自然老化的一部份而非疾病」、「只有年紀大的婦女會骨質疏鬆」、「葡萄糖胺可以預防或治療骨質疏鬆」等錯誤觀念，希望民眾在參與運動、衛教宣導後能破除既定觀念，從預防做起，不要等到骨折才治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59918
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