12星座一周運勢／摩羯、水瓶「機會來了」　天秤、天蠍小心三角戀

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本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周小心談不攏、突然有意外而停滯。工作上小停滯；感情上小心吵架、不合。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常。
這周還在洽談中，會比較繁重一點。工作上目前還在努力中；感情上目前沒有看的上眼的桃花。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周雖然有幾個感覺不錯的工作或機會，但很有可能沒下文。工作上目前的方案可能都會沒了；感情上有短暫的桃花。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周小心對方聽到消息或對你感覺不好，多注意外在的評價。工作上目前只能放棄現有的這個；感情上對方可能對你有些考量。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周運勢一分為二，目前的狀況後續不好。工作上小心對方突然翻盤；感情上可能會沒有後續了。
🟡處女座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周可能對方故意刁難或對你不滿意，總之會蠻嚴格的。工作上有點不滿意現在的狀況；感情上暫時找不到對象。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周看起來不錯的人際關係都要仔細觀察一下，對方是不是已經有點不爽了。工作上小心不歡而散；感情上有三角戀曝光的跡象。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情部分對方可能有點不愛了，又對你有些期待。工作上對方有其他的選擇；感情上小心對方可能已經默默劈腿了。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周感情的部分，對方有加分的機會，可以期待一下。工作上對方、合作對象就是對你特別好；感情上有談戀愛的跡象。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周有新的合作機會，你有機會脫穎而出。工作上容易被看中；感情上有桃花出現。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周會有貴人或小幫手，讓你的速度加快。工作上可以順勢一波；感情上有對你不錯、真心的桃花。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周若有什麼計劃不會太快成形，需要慢慢來。工作上目前還在等的階段；感情上現在只能曖昧。
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