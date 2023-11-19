CPI漲幅達調整門檻　遺產稅6大扣除額明年有望調高　

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若以此計算，不計入遺產總額的金額中，被繼承人日常生活必需之器具及用具將調高11萬元，由89萬元調高至100萬元；被繼承人職業上之工具則調高6萬元，由50萬元調高至56萬元。
同時，遺產稅6大扣除額中，配偶扣除額可望由493萬調高至553萬元，直系血親卑親屬、受被繼承人扶養之兄弟姊妹及祖父母扣除額均由50萬調高至56萬元，父母扣除額、喪葬費扣除額由123萬調高至138萬元，重度以上身心障礙特別扣除額由618萬元調高至693萬元。
此外，最低稅負制個人免稅額及保險死亡給付免稅額也將調高12.17%，個人免稅額將由670萬調高至750萬元，保險死亡給付免稅額也將由3330萬調高到3740萬元。同時，一次領、分期領退職所得免稅額度等也會調升，2025年申報適用
至於退職所得免稅額前一次調整是於2022年，截至今年10月，累計CPI漲幅已達約5.5%，超過3%的調整門檻。也因此，綜所稅退職所得免稅額則可調高5.5%，一次領取總額在19.8萬元乘以服務年資的金額以下，所得額為零；超過19.8萬元乘以年資、未達39.8萬元乘以年資，以半數為所得額；超過39.8萬元乘以年資，全數為所得額；分期領取者，以全年領取總額減除85.9萬元為所得額。