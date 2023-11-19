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CPI漲幅達調整門檻　遺產稅6大扣除額明年有望調高　

▲由於消費者物價指數（CPI）漲幅達調整門檻，除綜所稅免稅額、扣除額之外，明（2024）年遺產稅不列入遺產總額的金額及6大扣除額也可望調高。（圖／記者顏真真攝）
▲由於消費者物價指數（CPI）漲幅達調整門檻，除綜所稅免稅額、扣除額之外，明（2024）年遺產稅不列入遺產總額的金額及6大扣除額也可望調高。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

由於消費者物價指數（CPI）漲幅達調整門檻，除綜所稅免稅額、扣除額之外，明（2024）年遺產稅不列入遺產總額的金額及6大扣除額也將調高，其中配偶扣除額擬調高新台幣60萬元至553萬元，父母扣除額調升15萬元至138萬元，子女等直系血親卑親屬則將調升6萬元至56萬元。財政部預計在今年底公告遺贈稅免稅額及各項扣除額等，明年的繼承案件即可適用。財政部預計將於今年底公告，明年的繼承案件就可適用。

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為減輕民眾負擔，《所得稅法》、《遺產及贈與稅法》、《所得基本稅額條例》均設有減稅機制，當CPI累計上漲達一定程度時，就會按物價漲幅調整扣除額、免稅額；與遺贈稅相關者的調整門檻，為CPI較前一次調整年度上漲達10%。其中，遺產稅不列入遺產總額的金額及6大扣除額，上次調整是2014年（適用2013年CPI），而截至今年10月，累計CPI漲幅達12.17%，高於調整門檻。

若以此計算，不計入遺產總額的金額中，被繼承人日常生活必需之器具及用具將調高11萬元，由89萬元調高至100萬元；被繼承人職業上之工具則調高6萬元，由50萬元調高至56萬元。

同時，遺產稅6大扣除額中，配偶扣除額可望由493萬調高至553萬元，直系血親卑親屬、受被繼承人扶養之兄弟姊妹及祖父母扣除額均由50萬調高至56萬元，父母扣除額、喪葬費扣除額由123萬調高至138萬元，重度以上身心障礙特別扣除額由618萬元調高至693萬元。

此外，最低稅負制個人免稅額及保險死亡給付免稅額也將調高12.17%，個人免稅額將由670萬調高至750萬元，保險死亡給付免稅額也將由3330萬調高到3740萬元。同時，一次領、分期領退職所得免稅額度等也會調升，2025年申報適用

至於退職所得免稅額前一次調整是於2022年，截至今年10月，累計CPI漲幅已達約5.5%，超過3%的調整門檻。也因此，綜所稅退職所得免稅額則可調高5.5%，一次領取總額在19.8萬元乘以服務年資的金額以下，所得額為零；超過19.8萬元乘以年資、未達39.8萬元乘以年資，以半數為所得額；超過39.8萬元乘以年資，全數為所得額；分期領取者，以全年領取總額減除85.9萬元為所得額。

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