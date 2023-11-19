國民黨青年團40名南青 挺台南立委候選人姚正玉掃街拜票

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姚正玉表示，年輕世代是國民黨新陳代謝的重要資產，且年輕人不畏苦不怕難的精神，正如她這次挑戰艱困選區的精神。未來她進入立法院，除了推動土地正義、居住正義和文化永續正義外，年輕人在乎的世代正義，也會是她積極推動的重要項目之一。
國民黨青年團執行長鄧凱勛表示，國民黨長期被詬病是老人政黨，青年在黨內不受重視，在艱困選區更是缺少青年支持者，但自朱立倫主席上任後，大力栽培青年團，讓地方青年組織的運作能夠逐漸打開局面，也才能有這麼多青年參與這一次掃街行動，非常感謝姚候選人能給予這次機會，讓青年團成員能累積選舉實務經驗。
鄧凱勛說，這一次國民黨提名許多青年意見領袖、青年團的優秀前輩進入不分區立委名單，如：國民黨發言人楊智伃、甫卸任的青年團團長康晉瑜，總統候選人侯友宜更提出多項青年政策，以均衡世代發展，向社會傳達出本黨不分世代，就是要力拼明年大選從總統到立委全面下架民進黨，給年輕人一個有希望的未來。
今天不少參與的青年團成員也表示，這次掃街是一個非常新奇的體驗，在過程中遇到許多熱情的支持者，讓他們十分感動。實際看到實現政黨輪替已經成為台灣人的共識，透過這次活動也更認同國民黨青年團，相信姚正玉定能在台南第三選區成功下架民進黨，讓藍天重現。