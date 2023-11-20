獨家／詹惟中恢單10年！和長髮熟女逛街被捕獲 對方身分曝光
59歲知名命理師詹惟中，2019年爆出和結婚16年的老婆張惠文，早在2013年就離婚，他曾在節目上透露，離婚是對方提的，但雙方即使離婚也不交惡，不僅會一起帶女兒詹可安出國，詹惟中甚至承諾：「絕對不會再婚，會負責她的餘生！」已恢單10年的詹惟中，上周被直擊和一名長髮熟女在信義誠品逛街，令人好奇，是否有第二春？對此，《NOWnews今日新聞》詢問詹惟中，他曝光熟女身分。
記者黃盈容／台北報導
據讀者爆料，詹惟中上周四下午，和一名身高約168公分高的熟女現身信義誠品，女子有一頭烏黑長髮，纖細身材，風韻猶存。2人在水晶專賣櫃逛街，詹惟中專心聽店員介紹水晶，女子則默默在一旁，大約逛了15分鐘後才離開。因在公眾場合，兩人沒有親密肢體接觸，不過，關係也相當讓人好奇。詹惟中回應《NOWnews今日新聞》，否認有新戀情，他淡淡撇清：「沒有，只是工作」。
詹惟中和前妻張惠文育有1女詹可安，過去夫妻倆一直給人恩愛形象，因此傳出離婚消息後，震驚不少人。詹惟中後來曾在節目中透露離婚原因，因前妻望鑽研佛教，加上因詹惟中打呼，夫妻分房睡多年，早就有名無實，但即便如此，他仍喊話：「她永遠是孩子的媽，永遠是我最疼惜、最敬愛的孩子的媽，也是我不曾辜負的太太。」
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