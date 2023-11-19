西屯區民眾服務社攜手國際獅子會 寒冬送暖助弱勢

歲末年關，台中市西屯區民眾服務與國際獅子會聯合舉辦「寒冬送暖．獅愛飛揚」活動，除了募集150份物資助弱勢，還進行義診、髮型義剪及愛心義賣等。西屯民眾服務社理事長王惠芳表示，貧窮不分藍綠，行善更不分黨派，感謝國際獅子會出錢出力共襄義舉，一起關懷社會邊緣人，希望拋磚引玉，喚起更多人合力助弱勢。
記者金武鳯/台中報導
吳惠芳接任西屯區民眾服務社理事長1年多來，為了解民情，善盡服務民眾責任，時常走訪里鄰，在里長協助下，發掘中低收入戶生活不易外，還有群社會邊緣人需要幫助。她說，我們的社會裡，還有很多不符低收入戶門檻，卻很須要幫助的人，譬如拜訪里民時，發現有一戶人家，母親離家出走，三名小孩靠父親撫養，父親是名洗腎病患，怎麼去養家照顧孩子，她看了都感到鼻酸。
為此，吳惠芳在歲末寒冬之際，決定伙同社會力量寒冬送暖。吳惠芳感謝獅子會300C-3 區王釭坪總監、 賴永豐總監、謝文卿總監、300C-1 區韓晶第一副總監，以及快樂獅子會、仁美獅子會的姐妹們出錢出力共襄義舉，成就今天舉辦的寒冬送暖活動。
國民黨台中市黨部主委顏文正表示，民進黨執政近8年來，執政能力不足，社會凋敝、民生疲憊，清寒家庭日子過得辛苦，連社會福利團體都募款不利，「太糟糕了」。所以除了西屯民眾服務社率先發動寒冬送暖外，國民黨台中市黨部也將於12月3日舉辦黨慶愛心園遊會，向各界發起募款，所得款項悉數捐給弱勢團體，呼籲社會各界一起共襄盛舉，關懷弱勢，關懷社會。
今天在西屯區民眾服務社舉辦的寒冬送暖活動，共捐助愛心物資150包，內有白米、泡麵和醬油等民生物資，受贈對象是由里長提報的社會邊緣人家庭。其次還舉辦視力、糖尿病篩檢，跳蚤市場衣物及用品義賣及義剪等，吸引不少人參加，場面溫馨熱鬧。