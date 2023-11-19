LOL世界賽／WBG慘遭T1橫掃！韓援TheShy狂送首殺 中網友罵上熱搜
英雄聯盟（League_of_Legends）S13世界冠軍今（19）日出爐，由 T1以3:0壓倒性擊敗WBG，傳奇選手Faker也獲得史無前例的第四冠殊榮。不過幾家歡樂幾家愁，對手WBG也曾奪冠的韓援The Shy（姜承録）甚至在第二、第三場連續送出首殺，因為連三場都表現不佳被大批中國大陸網友認為是落敗主因，其關鍵字也登上微博熱搜。
記者潘毅／綜合報導
今（19）日英雄聯盟S13總冠軍總冠軍賽中，T1各路都以亮眼表現，成功幫助Faker拿下第四冠，同時T1上路Zeus 更是每場都虐穿WBG上路韓援The Shy，其中第二場The Shy使用厄薩斯甚至還出現失誤，等致送出首殺，第三場使用凱能，也早早在遊戲時間3分43秒的時候，推線被Gank送出首殺。
連續兩場送出首殺的難堪表現，微博上「The Shy一血（首殺）率」也登上熱搜，許多大陸粉絲不滿表示：「懷疑Theshy故意送一血，明明沒技能沒狀態還要上去騷」、「雖然想到WBG會輸，但沒想到會輸的這麼難看」、「強烈要求拒絕韓援」。
事實上過去TheShy早在2018年，就代表中國Invictus Gaming（iG）戰隊，拿下了LPL的第一冠，因此也有不少人替TheShy說話：「打得不好就是精忠報國，話都給你們這群人說完了」、「WBG怎麼靠Theshy走到決賽的不說，勝負一出直接抓著國籍罵」。