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LOL世界賽／Faker成為4冠王！對中國戰隊保持不敗　確立GOAT地位

▲LCK老牌勁旅T1以3：0擊敗來自LPL的WBG戰隊奪冠，明星中路選手「Faker」李相赫拿下個人生涯第4冠。（圖／取自LOL推特）
▲LCK老牌勁旅T1以3：0擊敗來自LPL的WBG戰隊奪冠，明星中路選手「Faker」李相赫拿下個人生涯第4冠。（圖／取自LOL推特）

記者黃建霖/綜合報導

2023《英雄聯盟》S13全球總決賽決賽已經結束，LCK老牌勁旅T1以3：0擊敗來自LPL的WBG戰隊奪冠，明星中路選手「Faker」李相赫拿下個人生涯第4冠，也保持對中國隊伍在世界賽淘汰賽不敗的戰績。

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Faker和T1（前身SKT）在2013、2015和2016年世界賽拿下3冠，但S7賽季三連霸失敗後，雖然曾經回到決賽，但卻始終未能再度捧盃。今年他經歷傷病，一度在夏季賽缺陣數場，但最終和後團隊其他4人一起努力重回決賽，並且拿下冠軍。

在S13世界賽Faker的表現十分精彩，特別是四強戰使用阿祈爾這個英雄在第3局的驚天一推，直接將隊伍給推進了決賽。而在今天的系列賽，他率隊以強勢的3:0擊潰WBG，收下最後的冠軍。

今天的勝利，也保持了Faker和T1在世界賽淘汰賽對上LPL戰隊不敗的紀錄，至今面對中國戰隊是8勝0敗的戰績。

Faker和T1歷屆世界賽淘汰賽面對LPL戰隊成績如下：

S3：冠軍戰SKT 3：0 RYL

S6：八強 SKT 3：1 RNG

S7：四強 SKT 3：2 RNG

S12：八強 T1 3：0 RNG

S12：四強 3：1 JDG

S13：八強 T1 3：0 LNG

S13：四強 T1 3：1 JDG

S13：冠軍戰 T1 3：0 WBG

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