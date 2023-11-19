LOL世界賽／T1橫掃WBG！中國觀賽派對也躁起來 兩邊粉絲上演互毆
LOL世界賽盛大開打，今（19）日S13世界冠軍也正式出爐，最終由韓國LCK的 T1戰隊以3:0壓倒性擊敗中國LPL的WBG戰隊，傳奇選手Faker也斬獲生涯第四冠榮譽。但沒想到在比賽進行過程中，中國一些地方的觀賽派對也出現火爆場面，兩邊的粉絲直接在比賽過程中大打出手，畫面流出也引發瘋傳。
記者潘毅／綜合報導
LOL世界賽場內激戰，場外也上演粉絲鬥毆！在安徽省舉辦的一場LOL世界賽觀賽派對中，T1先馳得點贏下第一場，而T1與WBG正在進行第二場對局時，可以聽到現場遊戲轉播中，有中國知名解說員管澤元的聲音，表示T1跟WBG雙方準備爭奪第二隻諭示者物件，沒想到此時場外粉絲卻先行開打，現場兩派觀眾扭打成一團，旁邊還有其他民眾開口苦勸：「冷靜冷靜，不要打」，最終扭打了將近一分鐘，雙方就不歡而散。
無獨有偶，在中國另一處的觀賽派對中，有名中國的Faker粉絲，身著T1的外套，還在第三場遊戲大勢底定之時，起身朝向全場大喊：「今天，Faker就是第四個冠軍，神」，隨後就被旁邊另一個觀眾衝上前用手巴頭並大罵。
這系列場外開打的影片曝光，也隨即在微博上瘋傳，許多大陸網友也苦笑表示「打得比WBG還激烈」、「場外的團戰比遊戲內更精彩」、「沒仔細看還以為解說在講解粉絲團戰」、「WBG打不起來，場外倒打起來了」、「只能說這團戰強度比第三局場上還精彩」、「遊戲而已，有必要這樣嗎」。