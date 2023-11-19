不慶祝父母親節　美托兒所「多元家庭慶祝日」邀變裝皇后表演惹議

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其中就有不少家長留言表示支持，稱只要孩子們覺得是有趣的那才重要，「變裝皇后不是脫衣舞孃，孩子不會因為年紀太小就不懂包容及多元，是我們成年人的偏見讓事情變得複雜」、「我很同意，有很多變裝皇后會為孩子們做適合他們年齡的讀物，告訴他們不論來自哪種家庭都好，有人能替他們發聲很重要。」
不過也有不少人認為「邀請變裝皇后到校園」並不合適，且稱不明白多元家庭和變裝皇后有甚麼關係，「我想知道變裝皇后如何體現多元家庭的概念，變裝皇后是表演者，而非一般家庭成員」，發文者也稱自己最終仍無法接受變裝皇后進入托兒所，「這並不表示我不接受多元性，我們同樣會告訴孩子們他們可以成為他們想成為的人。」
事實上，德州曾提出禁止變裝公開演出、拒絕發放公共資金給那些讓變裝皇后為兒童說故事的圖書館等法案，禁止所有變裝秀（Drag Show）在有未成年人的場合進行公開表演，包含在圖書館行之有年的「變裝閱讀活動」。
不過對此當地聯邦法官大衛·希特納（David Hittner）已裁定，認為該州對於變裝表演的限制是對言論表達自由的限制，並稱該法律帶有歧視意味且過於模糊，「變裝表演本質上並不猥褻，而是受美國憲法第一修正案保護之言論表達自由的展現。」