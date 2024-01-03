「角色經濟」商機多！日本IP秀軟實力狂撈金　動畫市場達近9千億

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在象徵日本的「紅點」、「紅球」貫穿整部影片下，還能看見《足球小將翼》大空翼、哆啦A夢、Hello Kitty、小精靈等十分經典的動漫人物也相繼出現，眾人還在熱血沸騰的時候，從日本走「水管路」瑪利歐，卻變身成日本已故前首相安倍晉三穿越到巴西里約，讓觀眾一片驚呼。不到3分鐘的宣傳影片，卻讓看著這場表演的觀眾們開始東京奧運浮現無盡的想像。更讓日本向世界展露出其堅韌的軟實力。
日本是文化創意產業大國，像是1980年代的瑪利歐、七龍珠、音速小子，1990年代則有美少女戰士、新世紀福音戰士、精靈寶可夢（舊稱神奇寶貝）等，除此之外，還有如蛋黃哥、角落生物等，以日常生活作為切入的角色，亦或是熊本熊、Suica企鵝等為企業、商品、縣市等「提升形象」的吉祥物，這些Made In Japan的遊戲、動畫及各個角色匯聚而成，使得IP成為了日本重要經濟戰力。
日本透過運用IP的能力，將內容產業（コンテンツ）拓展至影視、音樂、出版層面，甚至跨越「次元」，延伸至旅遊及餐飲業，更藉此拓展至海外市場，成為了文化輸出的利器。動漫、電玩在日本不單單只是娛樂消遣的一種形式，將IP跨領域經營，透過豐富多樣的管道與手法，發展出龐大繁複的商業管道。
除了一般商品化、主題咖啡店之外，日本的IP運用術多元且廣泛，像是知名漫畫《網球王子》不僅有動畫版，還接連推出了音樂遊戲手遊、Switch遊戲，另外也會跟其他遊戲作品如《龍族拼圖》、《魔法氣泡！！Quest》（ぷよぷよ!!クエスト）等進行聯名，甚至還改編成2.5次元音樂劇，以舞蹈動作，再結合聚光燈與揮拍的聲音，營造出打球的效果，將原作搬到舞台，讓平常都在接觸虛擬（二次元）的動漫迷能夠獲得「現場」（三次元）的體驗。
除了從動漫衍伸而出的表演、呈現模式之外，另外像是「聖地巡禮」，也是動漫IP延伸成長的方式之一。「聖地巡禮」原先泛指走訪日本「有靈氣」之場所，但在大批動漫迷實地走訪出現在動漫、戲劇中的真實場景後，演變成了「動漫聖地巡禮」。2007年《幸運☆星》動畫版播映後，吸引許多動漫迷造訪該作品的埼玉縣久喜市的鷲宮神社，這一活動也開始受到日本媒體關注。新海誠動畫電影《你的名字。》在2016年上映後，更掀起動漫聖地巡禮狂潮，不僅是年輕人，就連一般民眾都湧入岐阜縣飛驒市古川地區及長野縣的諏訪湖，讓聖地巡禮的熱潮擴展到動漫迷以外的群體。
不僅如此，動漫聖地巡禮也出現了活化地方經濟的效果，像是前述提到的《幸運☆星》，在電視動畫播映之後，許多動漫迷造訪鷲宮地區，鷲宮神社的參拜人數也大量增加，預期外的人潮湧入，讓當地商店街一度手忙腳亂，但後續也展開了諸如集章接力、優惠商品等服務活動。而在2012年之後，也有不少動畫團隊和地方政府攜手合作，進而促進地方發展。
據日本數位內容協會（一般財団法人デジタルコンテンツ協会）在2023年9月發表的「數位內容白皮書2023》發表的數據，日本內容產業2022年市場規模達到13兆2698億日圓，相較前一年增加104.5%，更是自2001年開始調查以來最多。其中由動畫產業市場規模佔比最多，為32.4%，達到4兆2945億日圓（約台幣8896億元），其次則為靜物畫及文本、遊戲、音樂。
由於漫畫、動畫及遊戲能透過故事劇情、主角性格及獨特的世界觀，吸引讀者和玩家情感共鳴，隨著故事推進，一步步增強讀者和玩家對於作品的喜愛以及黏著度，讀者和玩家從作品中獲得的滿足感越高、涉入程度越深，想要獲得相關周邊產品的念頭就會慢慢萌生且越來越強烈；而像是蛋黃哥等非動漫、遊戲的角色則是以角色外觀設計、故事背景來吸引目光、達成共鳴，並且透過彈性的授權規定來帶動經濟效益。
面對網路生態的不斷更新、內容的傳播在軟硬體上都有快速且劇烈的變異，隨著社群網路興起，角色滲透進入閱聽者的世界，速度比以往都來得快，更讓日本能夠藉此輸出文化內容，用IP建構而成的軟實力來「富國強國」。