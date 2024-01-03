追上迪士尼！任天堂轉型成「藝人事務所」　活用IP打造新時代

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任天堂的「長壽」IP不僅只有《精靈寶可夢》，在1986年推出的《薩爾達傳說》（Legend of Zelda）更是歷久不衰的經典任天堂遊戲。在今年5月推出續作《薩爾達傳說：王國之淚》，不僅勾起老玩家的回憶，也為新玩家帶來前所未有的體驗，一發售就轟動全球，開賣3天就賣出1000萬套，成為今年以來最暢銷遊戲，就連日本政府都暗示GDP上升，多虧《薩爾達》。任天堂還在11月8日時宣布將要推出《薩爾達傳說》真人電影，再度掀起新一波討論，更帶動了任天堂當天股價大漲。
同樣也是經典遊戲的《超級瑪利歐》則在2023年4月躍上大螢幕，讓不少老粉絲重拾童年回憶。《超級瑪利歐電影版》席捲全球，在上映前五天，全球票房收入約為3.78億美元，打破了迪士尼知名動畫電影《冰雪奇緣2》在2019創下的3.584億美元紀錄，並且在兩個禮拜內，票房賣破7億美元。
其實《超級瑪利歐電影版》並不是《超級瑪利歐》的第一部電影，以其世界觀發想的真人電影曾在1993年於好萊塢推出，但當時與遊戲內容相比改動很多，也因此難以叫座。但今年上映的《超級瑪利歐電影版》與製作《小小兵》等電影的美國照明公司聯合製作，「瑪利歐之父」宮本茂也一同參與，提供遊戲製作的專業知識，讓《超級瑪利歐電影版》更加貼近遊戲中的設定。
宮本茂表示，希望大家能期待下一部作品，儘管這次是以瑪利歐作為主角，但「任天堂就像一間裔藝人事務所，在那裡還有許多『演員』。故事的發展方式有很多，也有適合電影的角色以及為人所知角色。」
在過去幾年，任天堂加速向「藝人事務所」的發展，例如在環球影城在2021年增設了重現《超級瑪利歐》世界的「超級任天堂世界」園區等，而這這種加強IP開發的舉動也反應出了任天堂遊戲業務的危機感。長期以來，任天堂都以遊戲作為銷售支柱，但在任天堂遊戲機Switch推出的第七年，也漸漸失去推進銷售的動力。儘管疫情後的供應短缺狀況獲得緩解，但截至2023年3月財年銷量為1800萬台，比上一財年減少22%。
過去任天堂採取同時推出兩種類型的遊戲機，來避免出現問題的風險，像是過去推出「Will U」時，銷售陷入低迷，但當時由3DS支撐了業績。不過Switch兼具了掌上型以及家用遊戲機的特點，當時宮本茂坦言，「在Switch發售時，我最擔心的就是只推出了一種遊戲機。」雖然Switch在全球造成炫風，但隨著銷售量放緩，以及無法確定傳會在2024年推出的下一代主機能否熱賣的情況下，讓任天堂意識到，除了「拚硬體」以及發展跨平台遊戲之外，在遊戲與IP之間取得良好平衡越來越重要。
雖然上一個財年，任天堂的IP銷售額僅為533億日元，只佔到總體業務3％，但市場仍對其IP策略寄與厚望。當《超級瑪利歐電影版》票房在10月創下紀錄時，任天堂的股價一度較前週末上漲4%。東洋證券分析師安田秀樹表示，從長遠來看，《超級瑪利歐電影版》有望提高品牌影響力。
宮本茂過去曾發下豪語，目標是要讓瑪利歐能與迪士尼米老鼠一比高下，如今《超級瑪利歐電影版》成功，也讓他認為「我們已經更加接近目標了。」不過除了瑪利歐之外，任天堂也還有許多「潛力新星」，包括即將在2024年在大阪環球影城設主題區域的大金剛（Donkey Kong），以及開設主題咖啡廳的《星之卡比》，以及早有動畫、遊戲、卡牌及周邊相關產品的《精靈寶可夢》，任天堂從單純遊戲主機製造商的產品思維，轉而從顧客思維出發，透過角色IP拓展策略，再轉型經營體驗型娛樂，在擺脫業績暴漲暴跌輪迴之際，也用不同於傳統遊戲的獨創新價值，創造出「任天堂時代」。