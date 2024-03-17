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新韓流風暴來襲！韓網漫文化大擴張　成影視戲劇IP煉金廠

▲韓國網路漫畫很可能成為下一個韓流風暴。（圖／翻攝自Kenaz）
▲韓國網路漫畫很可能成為下一個韓流風暴。（圖／翻攝自Kenaz）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近年來，大眾對於韓國音樂、電影以及電視劇的需求急劇增加，不過喜愛韓國文化的人不難發現，許多高收視率及高票房的電視劇和電影，都是由原創小說或網路漫畫改編而成。隨著韓國漫畫高歌猛進，網漫IP強勢輸出，更成為韓國最新暢銷的文化輸出產品。韓國網漫高速成長獲得關注，甚至被認為是下一波席捲世界的韓流產業。

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隨著防彈少年團BTS等韓國流行音樂歌手團體以及《來自星星的你》、《太陽的後裔》等韓劇接連在全球寫下驚人成績、大獲成功之後，近年來大眾對於韓國音樂、電影以及電視劇的需求急劇增加。在韓國本土OTT服務的興起，以及國外OTT服務的加入，選擇增加的情況下加速推動了各平台內容和質量的競爭，韓國各大電視台、串流平台在選擇劇作家原創劇本的同時，也將目光轉移到已出版的小說、完結的網路漫畫和網路小說。

Webtoon是由韓國獨創的詞彙，結合網路（Web）與漫畫（Cartoon）而成，主打不需翻頁、只需以滑動閱覽內容；起初是為了方便讀者在網頁瀏覽器上觀看，之後發展為手機服務，皆是以「條漫」作為主要形式。

韓國文化內容振興院（KOCCA）曾進行統計，15至49歲的韓國人口中，有一半在7天內看過Webtoon。因為條漫符合智慧型手機「下拉」閱讀方式，不論是在通勤、吃飯或健身，隨時點開App就能看漫畫，簡單、方便，娛樂至上，使得不少原先沒有看漫畫習慣、熱衷追劇的年輕族群，甚至是過去只看傳統頁漫的讀者，都因為這樣嶄新的形式而深陷其中。

▲因為條漫符合智慧型手機「下拉」閱讀方式，隨時點開App就能看漫畫，使得不少原先沒有看漫畫習慣、熱衷追劇的年輕族群，都因為這樣嶄新的形式而深陷其中。（圖／記者楊智傑攝）
▲因為條漫符合智慧型手機「下拉」閱讀方式，隨時點開App就能看漫畫，使得不少原先沒有看漫畫習慣、熱衷追劇的年輕族群，都因為這樣嶄新的形式而深陷其中。（圖／記者楊智傑攝）
Naver旗下網路漫畫平台Naver Webtoon（海外名LINE Webtoon）擁有大量熱門網漫版權，除在上百個國家地區上架、提供10種語言，更因作品影視化助攻，在去年1月創下全球月活躍用戶8200萬人次的新高。

近兩年來，Naver Webtoon和Kakao旗下網路漫畫平台Kakao page的網路條漫為原作的漫改韓劇，於韓國各大主流OTT平台紛紛上線，並且大獲成功之後，韓劇市場隨即掀起了「漫改劇炫風」，網漫IP也因此成為了關注焦點。

Netflix對於漫改劇愛不釋手，先前還宣布加大投資和製作韓國漫改影視作品。Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，韓漫的漫改劇人氣程爆發式成長，在海外市場人氣也異常活躍，不僅在東南亞國家，在歐美市場也獲得了高度讚賞。

而隨著《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《金秘書為何那樣》、《我的 ID 是江南美人》、《梨泰院 Class》等漫改劇推出後熱播，甚至還回過頭來帶動另一波網路漫畫原作的閱讀人氣。今年下半年也將持續推出《我的女神室友斗娜》、《非法正義》、《Sweet Home》第二季等新作，讓不少韓劇迷大呼期待。

▲《Sweet Home》第2季將在12月上線，宋江渾身浴血再度回歸。（圖／Netflix提供）
▲《Sweet Home》第2季將在12月上線。（圖／Netflix提供）
韓國網漫IP影視化趨勢顯著，活用範圍也逐漸擴大。由於網漫連載性質，再加上故事情節多樣化，能夠快速推進劇情進度，且高度還原原作場景，有效吸引原著粉絲，保障漫改劇的一定收視率，高流量輸入又能帶動潛在粉絲群體形成。而在多元文化娛樂型態合作融合的背景之下，潛在粉絲聚集後，將漫畫從小眾文化推向主流，「粉絲經濟」推動漫改進一步發展，漫改題材也不再侷限於愛情和生活。

為滿足日益壯大的受眾群體，創作元素也更加多元化和個性化。在各大網漫平台持續挖掘漫畫IP潛力，將多元化策略持續升級。據統計，Naver Webtoon2023年上半年銷售為7227億韓元（約台幣172億元），全球綜合交易額為8684億韓元，業績持續飆漲下，還有部分漫畫如《看臉時代》作為遊戲上市，還引進了廣告，持續多元化發展IP事業。

在影視戲劇與網漫「聯姻」後，透過資源共享，為雙方帶來龐大流量。韓國網漫市場近年高速成長，除了在其國內之外，包括亞洲、北美、歐洲等市場的銷售額有逐年增加，其中主要輸出目的國還包括傳統動漫大國的日本。網路漫畫（K- WEBTOON）已經成為繼韓劇（K-Drama）、韓國流行音樂（K-POP）之後，下一個讓韓國文化邁向海外的韓流產業。

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