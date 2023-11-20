今晨最低溫9.9度！全台小心15度「奪命溫差」 下波變天時間出爐
中央氣象署指出，結束上週末冷氣團影響後，今日至週四（11月20日至11月23日）氣溫回暖，不過各地日夜溫差仍較大，今晨最低溫在新竹縣峨眉鄉只有攝氏9.9度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，今日全台早晚都有攝氏14至15度的溫差，下波變天時間將從週四晚上東北季風增強開始，預計會影響至週末。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至週四「大陸高壓」東移出海，逐漸變性、減弱，各地仍晴朗穩定，白天陽光下舒適至微熱，入夜受到「輻射冷卻」作用影響，各地轉為偏涼至微冷，日夜溫差大，今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏13至27度、中部攝氏13至28度、南部攝氏14至29度、東部攝氏13至28度。
吳德榮說明，週四晚上起，另一波水氣偏少、冷空氣也偏弱的「東北季風」逐漸南下，影響輕微，不過週五至週六（11月24日11月25日）迎風面雲量增多，北海岸、東半部轉為偶有局部短暫雨的天氣，桃園以南晴時多雲，北台略轉涼。下週日（11月26日）東北季風減弱，天氣再好轉、氣溫也回升。
此外，氣象署提醒，今日桃園至台中、恆春半島空曠地區及澎湖、金門、蘭嶼、綠島容易有較強陣風，除了路上民眾要特別留意外，台灣北部海面及臺灣海峽北部平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻也要請注意。