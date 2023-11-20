國民黨不分區18人政二代佔5席 謝子涵諷：史上最靠爸靠媽
國民黨昨公佈不分區立委名單，前18名安全名單的政二代多達5人，民進黨台中市正妹立委參選人謝子涵批評是「史上最靠爸靠媽的不分區名單」。另韓國瑜被列為不分區首位、可能是國民黨屬意的立法院長，她認為是在污辱罷免韓的高雄人。整份名單地充斥地方派系、家族勢力的黑影。
記者顏幸如／台中報導
台中市第3選區立委參選人謝子涵在臉書發文，指國民黨號稱史上最佳的不分區名單，其實是最酬庸、最搞笑。謝子涵細數18人裡有5名政二代，其中陳菁徽的媽媽是前立委黃昭順、張嘉郡的爸爸是前雲林縣長張榮味、吳亮儀的媽媽是立委溫玉霞、田長沛的媽媽是前立委潘維剛、李縉穎的爸爸是前立委李嘉進，可說是國民黨的家族史縮影。
她批評朱立倫主掌的國民黨中央，是個依附地方派系，被家族勢力綁架的「顫抖藍」。而將前高雄市長韓國瑜提名為不分區首位，甚至可能是國民黨屬意的立法院長，更是史上最污辱高雄人的不分區名單。
謝子涵說，韓國瑜擔任高雄市長時落跑選總統，被高雄市民高票罷免，這種選民用選票淘汰兩次的政治人物，被提名為首位，國民黨不愧是「資源回收黨」的鼻祖，不只汙辱台灣人，更瞧不起台灣的民主。