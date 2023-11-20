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2023最熱門古裝陸劇！楊紫攜《長相思》翻身奪冠　打趴迪麗熱巴

▲由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次領銜主演的《長相思》，在2023年成為觀看量最高的古裝陸劇。（圖 / 愛爾達電視提供）
▲由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次領銜主演的《長相思》，在2023年成為觀看量最高的古裝陸劇。（圖 / 愛爾達電視提供）

記者江芷稜／綜合報導

2023陸劇播放量排行榜出爐，根據「2023雲和熱播期集均播放量」統計結果，時裝劇以張譯、張頌文主演的《狂飆》全劇39集、總計高達70億播放量遙遙領先，古裝劇在耽美類型劇被禁播的前提下，由女星楊紫攜手張晚意、鄧為、檀健次演出的《長相思》名列第一名，站穩90後小花流量女星的地位，《長夜燼明》、《長風渡》分居第二、第三名，有趣的是，古裝劇前三名的名稱都是以「長」字開頭，取名似乎也有玄學。

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▲《長相思》楊紫（左）女扮男裝行醫救起鄧為（又）共譜戀曲。（圖 / 愛爾達電視提供）
▲《長相思》楊紫（左）女扮男裝行醫，救起鄧為（右）後共譜戀曲。（圖 / 愛爾達電視提供）
童星出道的楊紫，一直都是收視保證，可惜近年運勢略差，主演的《青簪行》因為與劣跡藝人吳亦凡合作，至今仍在補拍無法播出，拍攝完畢的幾部劇都因為合作藝人有漏稅、私德問題，經歷一波三折，被封為超衰女星。還好《長相思》靠著她領銜主演，帶領3位男星創造不錯的收視成績，每集都有7641萬次播放量。

▲《長月燼明》羅雲熙（左）故意跟白鹿說恨她，劇情虐到最後一刻。（圖／LINE TV提供）
▲《長月燼明》羅雲熙（左）故意跟白鹿說恨她，劇情虐到最後一刻。（圖／LINE TV提供）
而古裝陸劇播放量第二名，則是羅雲熙與白鹿合作的《長夜燼明》，擁有每集6811萬集均播放量，白鹿成為綜藝《奔跑吧》常駐嘉賓，魅力壓過Angelababy，加上和張凌赫戀情曝光，話題不斷、吸引影迷關注，不只《長夜燼明》獲得好評，《以愛為營》及《寧安如夢》成績也不錯，成為新生代最被看好的崛起女星。

▲白敬亭（左）與宋軼主演的《長風渡》劇情更改太大，讓影迷無法接受。（圖／翻攝自《長風渡》微博）
▲白敬亭（左）與宋軼主演的《長風渡》劇情更改太大，讓影迷無法接受。（圖／翻攝自《長風渡》微博）
由白敬亭與宋軼情侶檔合演的《長風渡》，以集均播放量5717萬次拿下第三名，本劇改編小說的熱門IP，原本被看好能讓白敬亭翻紅，沒想到編劇大幅改動劇情，導演也相當獨斷，甚至不顧宋軼對劇情提出疑問，收視開高走低，被網友批評浪費真CP的好演技。

▲迪麗熱巴在《安樂傳》的官服採用正紅色。（圖／翻攝迪麗熱巴工作室微博）
▲迪麗熱巴主演的《安樂傳》收視不如預期。（圖／翻攝迪麗熱巴工作室微博）
而與楊紫同為90小花的迪麗熱巴，古裝劇評價不佳，去年與吳磊的《長歌行》因為年紀差異大被嫌沒有CP感，今年和龔俊主演的《安樂傳》，每集也只有2245萬次播放量，帶劇效果不佳，儘管楊冪離開嘉行娛樂後，她已經升格為公司裡的人氣一姐，但帶動收視率的實力仍有段差距。

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