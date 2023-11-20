亞冠賽／陳傑憲獲最佳九人！一文看懂中華隊名單、賽程與轉播資訊

LOL世界賽／T1奪冠後可能解體？3人約到期　Gumayusi回應奪冠公約

▲《英雄聯盟》S13全球總決賽落幕，LCK人氣戰隊T1自2016年之後再度捧盃，拿下隊史第4座世界賽冠軍。（圖／取自LOL推特）
▲《英雄聯盟》S13全球總決賽落幕，LCK人氣戰隊T1自2016年之後再度捧盃，拿下隊史第4座世界賽冠軍。（圖／取自LOL推特）

記者黃建霖/綜合報導

《英雄聯盟》S13全球總決賽落幕，LCK人氣戰隊T1自2016年之後再度捧盃，拿下隊史第4座世界賽冠軍。而在完成奪冠使命後，戰隊後主力成員的去向也受到矚目，根據此前報導，Zeus、Gumayusi、Keria的合約都將到期。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在之前T1上路和打野選手Zeus和Oner接受專訪，前者表示「我認為這可能是我們今天最後一次以這個陣容參加比賽了，因為有著沒能奪冠的遺憾，所以只有都獲勝才能都是開開心心的」，後者則說：「我想著如果奪冠的話，就算明年見不到這些朋友們，也會留下很美好的回憶吧。」。讓人不由聯想到今年冬季，這支隊伍可能會出現一些陣容變動。

外界猜測，存在著「這是T1目前的陣容最後一次一起打比賽」的可能性，若他們輸掉冠軍，應該就會重組。但如今這5人已經成功登頂了，除了隊魂Faker以及還有合約的Oner之外，其他三人未來去向又會如何呢？

Gumayusi的奪冠公約是否會實踐　T1上路和下路3名選手合約到期

▲T1戰隊AD選手Gumayusi合約到期，他曾表示這次在世界賽的奪冠公約就是續約。（圖／取自LOL推特）
▲T1戰隊AD選手Gumayusi合約到期，他曾表示這次在世界賽的奪冠公約就是續約。（圖／取自LOL推特）
AD選手Gumayusi表示自己在這次全球總決賽開始前，就公開了「奪冠公約」，上面寫的就是和T1續約。「我在想自己是不是要執行這個公約呢？如果隊伍開給我好的條件——我非常熱愛T1這支隊伍，也熱愛T1所有成員——對此我抱著正面的態度。」

輔助Keria的合約會在2天後到期，他表示自己在比賽期間還沒有和隊伍溝通，不知道接下來會發生什麼，之後應該會持續和戰隊方面來進行討論。

▲T1輔助Keria的合約到期，奪冠後是否會續留受到矚目。（圖／取自LOL推特）
▲T1輔助Keria的合約到期，奪冠後是否會續留受到矚目。（圖／取自LOL推特）
而拿下S13決賽MVP的Zeus則表示，「今天贏得了全球總決賽冠軍，我還覺得很不真實，還有很多需要慢慢仔細思考的東西。 其實那些不重要，我現在就因為奪冠而感到開心。」

▲T1上路選手Zeus也是本屆世界賽的FMVP，他的合約將到期，奪冠後是否會續留受到矚目。（圖／取自LOL推特）
▲T1上路選手Zeus也是本屆世界賽的FMVP，他的合約將到期，奪冠後是否會續留受到矚目。（圖／取自LOL推特）
戰隊奪冠後就解體的案例不少　T1應嘗試保持陣容再試一次

過去，大部份的隊伍在奪冠後都會嘗試保留原陣容再衝擊一次，但也確實有一些隊伍直接拆夥，像是之前的DK，在奪冠後，上路選手Nuguri就被LPL隊伍挖角；而去年冠軍DRX更是多名主力成員直接出走，這兩支隊伍最終都未能完成連霸。

Faker今年已經27歲了，這支戰隊的奪冠之窗不會開啟太久，在隊伍化學效應良好的情況下，不應該嘗試進行太大的陣容變動。更何況，T1目前現有5人都是世界上同位置上第一檔的好手，難以取代。

▲Faker已經27歲，在奪得第4冠之後，他的競技狀態還能保持多久，也關係到T1現有陣容的存續。（圖／取自LOL推特）
▲Faker已經27歲，在奪得第4冠之後，他的競技狀態還能保持多久，也關係到T1現有陣容的存續。（圖／取自LOL推特）
不過LCK是制度完整的職業聯賽，個隊伍存在著薪資上限，T1要保留五星陣容恐怕也不是那麼容易。就看管理層如何運用智慧留下原班人馬了。

LOL世界賽／T1橫掃WBG！中國觀賽派對也躁起來　兩邊粉絲上演互毆

LOL世界賽／WBG慘遭T1橫掃！韓援TheShy狂送首殺　中網友罵上熱搜

LOL世界賽／T1對中國戰隊保持不敗！Faker成4冠王　確立GOAT地位

LOL世界賽／Faker第4冠到手！T1「3:0」橫掃WBG　貫穿4支LPL戰隊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞