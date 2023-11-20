LOL世界賽／T1奪冠後可能解體？3人約到期　Gumayusi回應奪冠公約

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外界猜測，存在著「這是T1目前的陣容最後一次一起打比賽」的可能性，若他們輸掉冠軍，應該就會重組。但如今這5人已經成功登頂了，除了隊魂Faker以及還有合約的Oner之外，其他三人未來去向又會如何呢？
Gumayusi的奪冠公約是否會實踐 T1上路和下路3名選手合約到期
AD選手Gumayusi表示自己在這次全球總決賽開始前，就公開了「奪冠公約」，上面寫的就是和T1續約。「我在想自己是不是要執行這個公約呢？如果隊伍開給我好的條件——我非常熱愛T1這支隊伍，也熱愛T1所有成員——對此我抱著正面的態度。」
輔助Keria的合約會在2天後到期，他表示自己在比賽期間還沒有和隊伍溝通，不知道接下來會發生什麼，之後應該會持續和戰隊方面來進行討論。
而拿下S13決賽MVP的Zeus則表示，「今天贏得了全球總決賽冠軍，我還覺得很不真實，還有很多需要慢慢仔細思考的東西。 其實那些不重要，我現在就因為奪冠而感到開心。」
戰隊奪冠後就解體的案例不少 T1應嘗試保持陣容再試一次
過去，大部份的隊伍在奪冠後都會嘗試保留原陣容再衝擊一次，但也確實有一些隊伍直接拆夥，像是之前的DK，在奪冠後，上路選手Nuguri就被LPL隊伍挖角；而去年冠軍DRX更是多名主力成員直接出走，這兩支隊伍最終都未能完成連霸。
Faker今年已經27歲了，這支戰隊的奪冠之窗不會開啟太久，在隊伍化學效應良好的情況下，不應該嘗試進行太大的陣容變動。更何況，T1目前現有5人都是世界上同位置上第一檔的好手，難以取代。
不過LCK是制度完整的職業聯賽，個隊伍存在著薪資上限，T1要保留五星陣容恐怕也不是那麼容易。就看管理層如何運用智慧留下原班人馬了。