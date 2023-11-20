台灣超商「1隱藏服務」太神！中國網紅體驗完驚呆：全世界都該學
中國知名網紅「Sean」今年和好友「陳老師」數度來台旅遊，並拍攝成Vlog影片上傳YouTube頻道，隨性的風格受到許多網友喜愛，每次開直播都會吸引不少人觀看，目前頻道已累積40.5萬訂閱。而他日前發現，在台灣竟然可以透過超商輕鬆叫到計程車，忍不住驚呼「應該世界各地全部學一學」，更透露在中國雖然也能線上叫車，但麻煩度相對高，對遊客比較不友好。
記者賴禹妡／綜合報導
Sean上個月來台灣旅遊時，有網友向他分享可以透過超商事務機叫計程車，讓他感到相當新奇，並和陳老師一同實測，只見他輸入電話號碼後，就直接叫好一台計程車，隨後還從機器取得車號票券，只要在原地等待車輛到來即可。
Sean一邊驚訝地說「這個真方便、這個真方便，我覺得真的應該世界各地全部學一學」，並同時透露中國雖然也能線上叫車，但對一般觀光遊客很不友好，因為只要沒有支付寶、微信等工具，就不能像當地人一樣輕鬆叫車，「你去了以後你啥也沒有，你拿什麼東西去叫車」。
貼文曝光後，眾多網友也留言分享類似經歷，「現在大陸沒微信根本叫不上車」、「我曾經在大陸請外送小哥幫我叫車，再給他現金車資」、「幾年前去廈門也是叫車很不方便⋯後來都叫飯店訂又多了好多錢」、「台灣的便利商店應該是地球最強的」。