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紐西蘭牛奶將零關稅！在地小農恐遭排擠　陳駿季揭3應戰措施

▲台灣預計於2025年開放紐西蘭牛乳以零關稅進口，不少業者擔憂，此舉將導致國內酪農業者遭受衝擊。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲台灣預計於2025年開放紐西蘭牛乳以零關稅進口，不少業者擔憂，此舉將導致國內酪農業者遭受衝擊。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者林志怡／台北報導

台灣預計於2025年開放紐西蘭牛乳以零關稅進口，不少業者擔憂，此舉將導致國內酪農業者遭受衝擊，甚至威脅小農生存，對此農業部代理部長陳駿季表示，將拉動更多需求，且目前規劃設計「台灣鮮乳標章」、做出市場區隔，並持續開發技術，以檢驗國產與外國牛乳混用情況。

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陳駿季今（20）日上午出席立法院衛環、經濟、內政委員會第1次聯席會議，國民黨立委李德維於會中詢問，台灣將於2025年開放紐西蘭牛乳以零關稅進口，屆時恐衝擊國內酪農產業，對此農業部有無應對措施？陳駿季回應表示，農業部已和酪農產業多次座談，將從3面向著手。

陳駿季解釋，農業部將拉動更多需求，並以「台灣鮮乳標章」、將國產牛乳與進口牛乳做出市場區隔，目前標章也在持續設計中，同時也開發檢驗技術，用以檢驗國產、進口牛乳混用情況。

李德維進一步詢問，有酪農擔憂，紐西蘭牛乳零關稅進口後，恐導致台灣本地的產品遭到排擠，認為進口牛乳不能被稱為「鮮乳」。對此陳駿季回應，液態乳的稱呼方面，衛福部已經做出定義，但就名稱來說，只是民眾習慣就習慣了，最重要的是要凸顯台灣鮮乳是本地生產、具有低碳的特質。

另據衛福部食藥署《鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定》定義，「鮮乳」是指以生乳為原料，經加溫殺菌包裝後冷藏供飲用之乳汁。

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