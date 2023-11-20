送副市長王育敏進國會！盧秀燕開心：未來中部不必再收「芭樂票」

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台中市編制3名副市長，盧秀燕連任後除了王育敏與副市長黃國榮，另一席一直懸缺未補。今（20）日她主持台中購物節活動，媒體問及王育敏列名不分區，盧秀燕二度請大家不用擔心，王育敏現在還是副市長，並沒有馬上要離開。台中市治理成績很好，就是因為有很強的治理團隊，且中部人才濟濟，人才的招募不用擔心，「這是最簡單的事情」。
盧秀燕讚美王育敏能力很強、對推動市政很有貢獻，她要特別謝謝國民黨中央看見中部的需求、重視中部的聲音，「我們地方執政很強，但中央國會力量還要再加強、需要更多人幫忙發聲」。中彰投共14席區域立委，本屆國民黨僅搶下4席。她說每到了選舉，大家都說台中很重要，平常根本不當一回事，才會連一條捷運藍線4、5年都爭取不到。
盧秀燕說，以往中部人的聲音就像浮洲一樣，選前浮上來、選後被淹沒。每到選舉大家就喊決戰中台灣、說中部很重要，但是「一選完就變成芭樂票」。如果台中或中台灣立委在國會增加一席，就能強化發聲力量，未來中部的需求、民意、建設、預算會更獲得重視。
王育敏昨受訪時，反駁「過水副市長」說法，強調自己是「即戰力」。她表示整個過程事先都向市長盧秀燕報告，在明年選舉結果出來前，會繼續扮演好副市長的角色，自己熟悉市政、了解台中市政府的需要，若有幸擔任不分區，對台中市來說等於多了一席立委、多了一分幫台中市政府發聲的力量。
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