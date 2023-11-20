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國稅局抓包「天王嫂」逃漏稅！女星報公帳3億買名牌　IG都在炫富

▲某大咖女星被爆逃漏稅，金額高達上億元。（圖／SBS 뉴스 YouTube）
▲某大咖女星被爆逃漏稅，金額高達上億元。（圖／SBS 뉴스 YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

明星逃漏稅案件層出不窮，今（20）日韓網爆出頂流女明星A提高公司經費，以公帳來購買喜歡的服飾，她因此被政府追討至少1億韓元（約台幣260萬元）稅金，而A女申報的費用，有3億（約台幣800萬元）與公費無關，雖然沒有指名道姓，但根據記者截圖比對，眾網猜測該女身分應是「天王嫂」。

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▲記者實際比對新聞報導中的截圖，發現逃稅女星身分疑似「天王嫂」。（圖／IG）
▲記者實際比對新聞報導中的截圖，發現逃稅女星身分疑似「天王嫂」。（圖／IG）
根據韓媒報導，某時尚品牌活動常客的頂級女明星A，曾以拍畫報為由報帳300多萬韓元（約台幣8萬元）服裝費，但實際帳單品項卻是名錶，國稅局也發現A女申報的服裝費用中，有3億與工作無關，國稅局認為A女是為了減少個人支出謊報費用，「不是為了工作而花衣服的錢，而是為了滿足個人欲望的支出。」

對此，A女解釋從工作上來看，雖然不是正式的公開活動，但為了維持在大眾前的形象，提高服裝費是必須的，她也堅稱「這是固定的支出」，但國稅局不接受此說法，A女最終只好補繳數億稅金。

網友依照新聞報導中的剪影，抽絲剝繭找到某天王的老婆IG頁面，比對報導中的馬賽克畫面竟完全相符，紛紛對她抱持高度懷疑；有人認為，記者也可能誤用藝人照片，在沒有官方證實，不該篤定下結論。

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