南分署機器人組苦練 赴海外拚金牌

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畢業於嘉義高工的江垣禎與吳明哲，在高一組隊後僅練習3個月，就參加全國技能競賽分區賽，在機器人職類以第5名吊車尾進軍全國賽，也在彼時發現要更加努力練習，才能與全國機器人好手比拚，所以同為在地嘉義子弟的2人，為展現奪牌決心直接住校，日練15個小時連假日也不放過，終於斬獲51屆全國技能競賽銀牌，並於第47屆國際技能競賽國手選拔賽突破重圍，獲選機器人組合國手。
江垣禎與吳明哲表示「東西做不好覺得心累，那就再做一次直到做好為止！」，當初投入訓練時遇到許多挑戰和困難，但多虧雲嘉南分署的資源挹注與技術指導，以及電機科陳敏雄主任和曾又韋老師的協助與支持，還有隊友間互相學習及打氣，秉持著不氣餒直到做好的決心，合力完成每一場競賽，接下的亞洲賽及國際技能競賽更將全力以赴，為台灣帶回機器人職類金牌、閃耀國際。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，亞洲技能競賽係由2018年成立的國際技能組織亞洲分會所辦理，而台灣是其創始會員國之一，本屆我國遴派青年組20個職類21位國手、示範賽2個職類2位國手，以及青少年組7個職類8位國手參賽，在上一屆的競賽中，台灣共取得5金、5銀、3銅的好成績，勉勵國手們盡情享受比賽的過程，並將亞洲競賽獲得的養分，帶到明年於法國里昂舉辦的第47屆國際技能競賽，勇奪金牌讓台灣在國際舞台發光。