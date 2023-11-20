新化嘉南大圳水綠廊道 新化國中東側段正式啟用

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市府都發局長徐中強表示，11月初新化國中東側段的步道甫完成工程驗收，許多在地居民已迫不及待走訪；國中段的改造範圍位於信義路至中興路之間，總長度約350公尺，另外也包含新化演藝廳後方的綠地廣場，面積約近3000平方公尺。
市府都發局指出，新化演藝廳後方的戶外廣場原本僅有相當簡陋的步道，其餘地坪空間如遇強降雨，無法有效率地排、洩水，這次改造除了改善步道及排水問題，也考量演藝廳時常舉辦各種藝文表演與音樂比賽，戶外空間可以搭配作為小型劇場或是演出時的轉場、換場彈性空間，因此保留生長良好的大榕樹做為主景樹，並且將所有優良成樹都進行修剪，重新種植草皮、抓出洩水坡度引導地表排水、鋪設平整步道，並且改善夜間照明，大榕樹旁更以戶外小劇場的概念，興建一座多功能小舞台，兼具座椅機能。
新化國中東側的步道，原本是封閉無法通行的堤頂空間，這次改造除了在不影響灌溉渠道給水功能的前提下，整理出至少2.5公尺寬的水綠步道，也適當的補足植栽與照明，最大的亮點是在步道與國中操場之間，將原本屬於校園治安死角的幽閉角落，與水綠步道連結，疏伐整理過密而生長不佳的植栽，打造一處戶外教學平台，學校可以利用平台進行室外課程，散步的民眾可以憑欄小憩，將教育、文化能量蔓延至水綠廊帶空間，搭建起人文與自然的空間連結，打造兼具友善鄰里、觀光加值、優質的通學通勤水綠廊道空間。