揭開台南400序曲 林百貨府城摩登大遊行12月2日搖擺登場

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黃偉哲表示，林百貨自2014年重新開幕以來年年盛大舉辦生日慶，對於台南的觀光及文化交流幫助非常大。相當有特色活動積極帶動國內、外團體積極參與，讓推廣台南的角度更為多元。恰逢明年2024將迎來台南400年，林百貨「府城摩登大遊行」將為台南400的開啟精采的活動序幕。
林百貨總經理陳慧姝表示，林百貨今年92歲生日慶—府城摩登大遊行，將於12月2日舉辦，以「台南400．全城搖擺」為主題，邀請大家與「林」齊舞，與台南來場熱情的相遇。透過舞蹈把大家的心緊密結合，人與人之間的距離也會變得更加親近，「台南400．全城搖擺」—搖擺出台南人的熱情、搖擺出台南人的歡樂。
今年的大遊行活動將從河樂廣場出發，一路沿著中正路回到林百貨。隊伍將由林百貨店哥、櫃姐的旗隊領軍，帶領永福國小學生擔任的小小活力店長，揭開整場遊行的序幕。當天遊行除了邀請赤山舞團編排摩登的搖擺舞步，更邀請帶領台南10多所國、高中職學校社團，致力支持與推動街頭藝術文化的SFC街舞團，以精彩的舞蹈串連整場活動，以城市為舞台，與全城共舞，一同慶祝林百貨的生日。
此外，每年都非常吸睛的Focus時尚流行館，今年更將以「穿上台南印象」為題，把台南著名的小吃、文化，甚至是景點穿上身。該怎麼穿上林百貨的電梯指針與磨石子地板？台南特產又可以怎麼透過服飾呈現？歡迎12月2日來到活動現場，就能親眼見識。
本次遊行熱情響應的團體數量多達28團，首創新高。有婀娜多姿的越南及印尼新住民，充滿活力的長榮大學啦啦隊、晶英酒店的懷舊歌舞廳、還有首次登場的台灣甲冑武士隊等……，將帶來創意的打扮及精彩的表演，另外還有特地跨海來參加的金澤市石浦神社KIMA醬，以及本庄市吉祥物HANIPON，除展現出台日深厚的友誼外，也呼應台南400紀念標語「一起台南・世界交陪」。