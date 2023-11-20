日本虛擬歌手在台灣開唱！HACHI招牌聲音可愛又好笑 粉絲超療癒
日本虛擬歌手Vsinger「HACHI」首度來台，19日於台北三創Clapper Studio舉辦「Close to heart」演唱會，她表示來台最想吃的，就是大家都推薦的「滷肉飯」，出道4年終於如願以償走出日本，也吃到最想吃的台灣美食。
記者陳雅蘭／綜合報導
HACHI在2019年7月透過VR直播app「REALITY」開始活動，歷經將近3年的疫情，YouTube訂閱人數也突破20萬大關，除了每週固定在YouTube直播2次，更創下連唱7小時的紀錄，招牌笑聲療癒許多粉絲。她也因為笑聲獨特差點穿幫，HACHI笑說：「我就是愛笑的人，也擔心笑聲會因此穿幫，因為跟朋友講話的時候，全場只有我笑得最開心。」
HACHI來台前曾問歌迷推薦的美食，除了小籠包，最期待的就是滷肉飯，她也終於在演出前順利吃到。被問及直播前會有什麼準備，她笑說：「某便利商店的炸雞，油度剛剛好！」至於如何保養嗓子，HACHI覺得喉嚨不要乾燥，甚至大推台灣的知名品牌枇杷膏：「這個是我至今吃過最有效的！」
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