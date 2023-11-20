中市15家旅館通過低碳認證 合計年節省逾500萬元電費

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今年度計有15家通過低碳認證，包括星享道酒店集團台中三館文華道會館、星享道酒店及今年開幕的享得道Hotel，今日同時獲得低碳旅館授證。為此，該館人員今天獲邀分享節能省碳大絕招。業者強調，黃金30分就是他們的密招，無論是住房或是會議、宴會，活動結束30分鐘內，就要有效疏導賓客離場，進行有效節能，客房內易搭配節電系統，抽出房卡即進行斷電處理，或退房30分鐘後，由人員統一關閉該房空調系統達到有效節能。
此外，觀旅局長陳美秀也強調，經過調查，這次通過認證的15家低碳旅館用電量，總計碳排放量較前一年度減少691.68噸，相當約8座文心森林公園一年的固碳量，節省約562萬元電費，透過實際行動節能減碳，不但節省電費，更為實踐城市永續發展盡一份力。
觀旅局表示，環境部今年7月公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，並自 114年1月1日起，針對旅宿業一次用旅宿用品加以限制。觀旅局響應中央政策，落實減塑減碳，因此率先整合54家低碳旅館超前部署，自即日起至113年12月31日止，推出「不提供一次性旅宿備品」環保客房住宿優惠專案，有多家觀光旅館推出超殺專案，平日住宿最低2,399元，多家商務旅館平日住宿最低2千元有找，攜手消費者、業者推動低碳永續旅遊。
觀旅局長陳美秀表示，台中市好吃好玩又好買，大型活動一場接一場，睽違2年的新社花海暨台中國際花毯節活動，自11月11日起展開，為期23天的秋季花卉盛典，有25萬株向日葵及30公頃的繽紛花海，更推出史上最高、全台首座的飄浮空中花卉城堡「漂浮花都」，整點還有旋轉表演漂浮雲霧的音樂動態秀，絕對不能錯過！歡迎全國民眾前來台中遊玩，同時選住低碳旅館環保客房專案，可以節省開支，還能響應環保愛地球，一舉兩得。