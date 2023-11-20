特企／響應全球女性創業家日　國科會2024科技女力新創營甄選開跑

台灣科技界年度盛事「科技女力，勇敢前進」科技女力新創營，明(113)年3月將於台北展開。新創營共計3日，前兩天3/7-3/8日為科技女力新創營，第3日（3/9）論壇開放大眾參與，內容包含科技女力演講分享、PITCH競賽和結業式。國內首創由導師全程陪伴引導，理論與實作並進，讓課程不再枯燥乏味。活動為期三天全程免費，自即日起開放報名。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本活動由國科會與企業全額補助，甄選對象為20-30歲就讀大學與研究所女生，次要為待業中與職場女性，共80人名額，中南部學員全額補助交通住宿費用，開放所有學科背景報名，但須精通英語，才能理解國外講師的精彩內容。學員無需繳交費用，但名額有限，入選者酌收保證金5000元，並於符合結業條件後整筆退還。
新創營國際知名女創導師陣容包括Leonora O’Brian (Pharmapod創辦人，2021年成功將公司賣給業界知名大廠)、Soohyun Bae (現任Envisioning partners總監，專門投資具社會影響力的女性創業家)、Elena Cernea (Certis Therapeutics 前共同創辦人，現為歐洲工商管理學院INSEAD商業天使會顧問)，以四大主軸「定義你獨創的解決方案」、「設計需求問卷、驗證假設」、「建立商業模式、價格策略」、「Pitch實務競賽，打磨表達技巧」與學員交流座談，讓學員真確地傳達熱情、理念與方案價值並引起觀眾與使用者共感。