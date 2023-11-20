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特企／響應全球女性創業家日　國科會2024科技女力新創營甄選開跑

▲國科會日前搶先帶領企業與女性創業家們啟動「2024科技女力新創營」，鼓勵所有科技女力一起出來參與對話、高效率結識其他女力、勇敢前進！（圖／品牌提供）
▲國科會日前搶先帶領企業與女性創業家們啟動「2024科技女力新創營」，鼓勵所有科技女力一起出來參與對話、高效率結識其他女力、勇敢前進！（圖／品牌提供）

本報訊

每年一度「11/19全球女性創業家日」即將登場！國科會日前搶先帶領企業與女性創業家們啟動「2024科技女力新創營」，鼓勵所有科技女力一起出來參與對話、高效率結識其他女力、勇敢前進！
 
台灣科技界年度盛事「科技女力，勇敢前進」科技女力新創營，明(113)年3月將於台北展開。新創營共計3日，前兩天3/7-3/8日為科技女力新創營，第3日（3/9）論壇開放大眾參與，內容包含科技女力演講分享、PITCH競賽和結業式。國內首創由導師全程陪伴引導，理論與實作並進，讓課程不再枯燥乏味。活動為期三天全程免費，自即日起開放報名

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國科會產學及園區業務處曲明玉科長表示，臺灣要維持科技競爭力，勢必得投資新世代的科技女力，因此偕同WEpreneurs與TTA共同為20-30歲女大生/研究生/職場人設計了扎實的課程與超強的國際師資，特別邀請到全球科技與科學領域得獎的女性創業家與女性投資人擔任講師與導師，全程陪伴與指導學員發想、確認創業主題，而後進行驗證，並完成pitch競賽，讓學員深度體驗創業方法，做為未來創業的堅定基礎！

本活動由國科會與企業全額補助，甄選對象為20-30歲就讀大學與研究所女生，次要為待業中與職場女性，共80人名額，中南部學員全額補助交通住宿費用，開放所有學科背景報名，但須精通英語，才能理解國外講師的精彩內容。學員無需繳交費用，但名額有限，入選者酌收保證金5000元，並於符合結業條件後整筆退還。

新創營國際知名女創導師陣容包括Leonora O’Brian (Pharmapod創辦人，2021年成功將公司賣給業界知名大廠)、Soohyun Bae (現任Envisioning partners總監，專門投資具社會影響力的女性創業家)、Elena Cernea (Certis Therapeutics 前共同創辦人，現為歐洲工商管理學院INSEAD商業天使會顧問)，以四大主軸「定義你獨創的解決方案」、「設計需求問卷、驗證假設」、「建立商業模式、價格策略」、「Pitch實務競賽，打磨表達技巧」與學員交流座談，讓學員真確地傳達熱情、理念與方案價值並引起觀眾與使用者共感。

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