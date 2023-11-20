把握3天好天氣！全台週四前防10度溫差 週末冷空氣「一次降7度」
今（20）日開始氣溫逐漸回暖，一直到週四（11月23日）天氣都較為穩定且回歸舒適，不過中央氣象局預報員黃恩鴻表示，這段時間各地日夜溫差都比較大，清晨夜晚和白天的溫差都在攝氏10度上下，週五（11月24日）則會再有一波東北季風增強，雖然不到冷氣團等級，但北台灣還是會明顯降溫，白天高溫降幅可達攝氏7度。
記者張志浩／綜合報導
黃恩鴻說明，台灣在週四前，白天高溫逐漸上升，最溫暖的週三和週四，各地高溫可達攝氏27至28度，降雨也較不明顯，僅東半部有局部短暫陣雨，不過入夜之後收到「輻射冷卻」影響，低溫會降到攝氏16至18度甚至以下，民眾務必嚴防早晚攝氏10度以上的溫差，早出晚歸要注意保暖。
黃恩鴻接著提及，週四晚上新的一波東北季風南下，週五、週六受到冷空氣影響，北台灣白天降溫明顯，高溫剩下攝氏21至22度，各地低溫影響則較小，維持在攝氏16至18度，此外，迎風面桃園以北山區、東半部全天都將有不定時局部短暫雨。
黃恩鴻提醒，本週東北季風影響時間較短，下週日（11月26日）就會減弱，各地也開始回溫，但預估下週一（11月27日）新一波東北季風又增強，下週二（11月28日）開始降溫，實際將溫幅度還有待觀察。