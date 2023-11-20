快訊／大S遭葛斯齊誣指染毒獲賠30萬！首發聲：感謝司法還清白
女星大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）6月被黃子佼毀滅式爆料染毒一事，她們第一時間澄清並非事實，狗仔葛斯齊卻在電視節目上爆料，曾在酒店遇過認識大小S的藥頭，暗示她們確有吸毒一事，讓大小S不滿名譽權受到侵害，提告求償400萬元，台北地方法院今（20）日判葛斯齊損害名譽，應賠償大S、小S各30萬元，總共60萬元，仍可上訴。大S透過經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「感謝司法還熙媛、熙娣清白」。
記者江芷稜／綜合報導
葛斯齊出庭曾提出錄音證據，但都僅是聽說他人轉述，而沒有實際證據，未能善盡查證事實責任，因此遭法院判敗訴。大S透過經紀人回應表示，「法院已查清事實，熙媛與熙娣從不做違法的事，不認識販毒藥頭，更不存在吸毒行為，感謝司法還熙媛、熙娣清白」。
黃子佼6月因爆發性騷事件，面臨重大打擊，突然在直播爆料提及往事，供稱大小S染毒事件，隨後又秒刪影片，體諒他遭遇重大事件失控，發生過激行為，大小S並未提告黃子佼，期盼他能好好休養，不過葛斯齊上節目補刀，信誓旦旦表示認識提供毒品的藥頭，因此被一狀告上法院。
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