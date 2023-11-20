台南市宮廟博物館再+1 黃偉哲肯定致力廟宇文化傳承推廣

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黃偉哲表示，對於大觀音亭暨祀典興濟宮長期致力發展文化宮廟的努力成果抱持高度肯定，廟方的認真用心可視為是宮廟博物館的最佳代表。他期望更多廟宇一起加入宮廟博物館認證申請，共同參與廟宇工藝維護，同時也讓更多民眾感受身為宗教之都、文化古都的台南，其實擁有豐富多元的文化瑰寶，值得大家一起來努力維護推廣與駐足欣賞。黃偉哲強調，台南是文化之都也是宗教之都，許多廟宇裡面的一磚一瓦都是歷史，一字一畫都是文化，不管文字、文物或者是神像等，都是文化的瑰寶，值得大家努力維護推廣。
文化局表示，大觀音亭暨祀典興濟宮為台南市的市定古蹟，更是台南市第4間
宮廟博物館。廟宇前方主祀觀音佛祖，後方主祀保生大帝，兩間寺廟緊密相連，都擁有非常細緻的廟宇工藝作品，包含有磁磚彩繪、泥塑彩繪、剪黏等等，其中更有葉進祿、蔡草如及陳壽彝等多位府城前輩藝師之作品，將瓷磚彩繪、門神彩繪、樑枋及壁堵彩繪精彩作品一一呈現。
文資處說明，「宮廟博物館計畫」將在明(113)年度開放申請，凡台南市的廟宇都可申請宮廟博物館認證，入選廟宇有機會參與培力輔導課程，除了台南知名傳統工藝創作者和常見宮廟工藝題材導覽之外，更安排實務操作課程，提供學員認識不同材質工藝品的特性與清潔維護方式等，並輔導廟方開展更多元的廟宇文化推廣途徑，課程內容精彩可期，歡迎台南市的各大廟宇一起加入宮廟博物館的行列。
授證儀式結束後，廟方也邀請黃偉哲一同參觀「府城大觀音亭祀典興濟宮錫器暨楊蕙如錫藝捐贈展」，並為大家介紹廟宇相關的文化資產，讓大眾對於廟宇的傳統特色有更進一步認識。