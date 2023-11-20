黃子佼神隱5個月露臉！身材略顯發福　一家三口逛美術館露笑容

梁朝偉「終身成就獎」頒獎人原來不是李安！名導陳英雄還原真相

▲梁朝偉（左圖）獲威尼斯影展「終身成就獎」，名導陳英雄（右圖）透露原本頒獎人是他，但因為工作關係改由李安代頒獎。（圖／劉嘉玲IG、金馬執委會）
▲梁朝偉（左圖）獲威尼斯影展「終身成就獎」，名導陳英雄（右圖）透露原本頒獎人是他，但因為工作關係改由李安代頒獎。（圖／劉嘉玲IG、金馬執委會）

記者黃雅琪／台北報導

法籍越南裔名導陳英雄，睽違7年再推出新作《火上鍋》即拿下坎城影展最佳導演獎。今（20）日陳英雄帶著新電影出席金馬影展記者會，聊到曾合作《三輪車伕》的香港影帝梁朝偉，陳英雄透露他原本受邀擔任「威尼斯影展終身成就獎」頒獎人，後來因為工作撞檔期，才變成是李安導演頒獎。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲國際名導陳英雄，攜新作《火上鍋》出席金馬影展記者會。（圖／金馬執委會提供）
▲▼國際名導陳英雄，攜新作《火上鍋》出席金馬影展記者會。（圖／金馬執委會提供）
▲國際名導陳英雄，攜新作《火上鍋》出席金馬影展記者會。（圖／金馬執委會提供）
 
《火上鍋》由昔日戀人影后茱麗葉畢諾許、影帝班諾馬吉梅主演，陳英雄透露，一開始就屬意茱麗葉演出：「當時侯孝賢導演拍攝《紅氣球》的時候我有去探班，就有承諾未來合作！」班諾馬吉梅也是早就屬意的演員，原本茱麗葉還擔心對方會礙於舊情關係不答應，沒想到他看完劇本後就爽快接演，而兩人私下其實也都廚藝精湛，在片場更經常與米其林主廚請教。

▲陳英雄執導新電影《火上鍋》，集結班諾馬吉梅（左）與茱麗葉畢諾許（右）主演。（圖／金馬執委會）
▲陳英雄執導新電影《火上鍋》，集結班諾馬吉梅（左）與茱麗葉畢諾許（右）主演。（圖／金馬執委會）
聊到當年拍攝《三輪車伕》時與李屏賓合作，陳英雄表示：「對於流動的攝影機，全世界沒有人像賓哥一樣，他是最厲害的，當時《挪威的森林》請賓哥來拍，我要求用數位鏡頭，他抱怨了一下，不過最後還是拍出了最美麗的《挪威的森林》」，陳英雄稱讚李屏賓就算語言不通，卻總能將鏡頭放在對的人身上。另外，陳英雄也透露下部作品會以「佛陀」題材為主，也期許自己不會再隔7年才推新作。

更多「金馬60入圍揭曉」相關新聞。

梁朝偉謝恩啟蒙師侯孝賢！自揭「內心世界」獲獎卻不樂見獎盃真相

與劉德華梁朝偉拍吻戲！張曼玉爆激吻「國際巨星」：喊卡也推不開

梁朝偉旅居日本超過20年！竟連一句日文都不會　影帝親揭背後真相

梁朝偉惹火中國粉絲！奪金雞獎影帝「下台1動作」玻璃心碎滿地

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞