梁朝偉「終身成就獎」頒獎人原來不是李安！名導陳英雄還原真相
法籍越南裔名導陳英雄，睽違7年再推出新作《火上鍋》即拿下坎城影展最佳導演獎。今（20）日陳英雄帶著新電影出席金馬影展記者會，聊到曾合作《三輪車伕》的香港影帝梁朝偉，陳英雄透露他原本受邀擔任「威尼斯影展終身成就獎」頒獎人，後來因為工作撞檔期，才變成是李安導演頒獎。
記者黃雅琪／台北報導
《火上鍋》由昔日戀人影后茱麗葉畢諾許、影帝班諾馬吉梅主演，陳英雄透露，一開始就屬意茱麗葉演出：「當時侯孝賢導演拍攝《紅氣球》的時候我有去探班，就有承諾未來合作！」班諾馬吉梅也是早就屬意的演員，原本茱麗葉還擔心對方會礙於舊情關係不答應，沒想到他看完劇本後就爽快接演，而兩人私下其實也都廚藝精湛，在片場更經常與米其林主廚請教。
聊到當年拍攝《三輪車伕》時與李屏賓合作，陳英雄表示：「對於流動的攝影機，全世界沒有人像賓哥一樣，他是最厲害的，當時《挪威的森林》請賓哥來拍，我要求用數位鏡頭，他抱怨了一下，不過最後還是拍出了最美麗的《挪威的森林》」，陳英雄稱讚李屏賓就算語言不通，卻總能將鏡頭放在對的人身上。另外，陳英雄也透露下部作品會以「佛陀」題材為主，也期許自己不會再隔7年才推新作。