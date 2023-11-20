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庫存調整落底！AI、PC與手機回穩　法人樂看台廠獲利成長

▲法人指出，第四季供應鏈將進入密集出貨期，對明年訂單展望更是持續上修，加上因相關硬體供應鏈幾乎全由台灣廠商包辦，市場仍樂觀看待台灣廠商的獲利成長。（圖／翻攝Pexels）
▲法人指出，第四季供應鏈將進入密集出貨期，對明年訂單展望更是持續上修，加上因相關硬體供應鏈幾乎全由台灣廠商包辦，市場仍樂觀看待台灣廠商的獲利成長。（圖／翻攝Pexels）

記者許家禎／台北報導

美國10月份通膨數據放緩，市場預期聯準會升息應見頂，加上美國國會通過法案避免政府關門、美中領導會談也順利落幕，股市獲得提振。法人指出，第四季供應鏈將進入密集出貨期，對明年訂單展望更是持續上修，加上因相關硬體供應鏈幾乎全由台灣廠商包辦，市場仍樂觀看待台灣廠商的獲利成長。

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安聯投信表示，市場情緒指標美國10年期公債殖利率上周回落，激勵全球風險性資產表現。觀察全球股市，包括美股四大指數、道瓊歐洲600與主要歐洲國家股市上周全數收紅；在亞股部分，除中國A股部分指數微幅收黑外其餘也多收紅，其中又以日股和台股表現為佳；新興市場指數單周也同步走揚。

安聯投信表示，美債殖利率大幅攀升與中東地緣政治動盪為過去一個月以來兩大重要事件。其中後者雖短暫推高了原油價格，但對市場衝擊有限；前者則對市場情緒帶來較大的影響，市場逐漸接受了明年政策利率維持高位更久的政策前景，10年期公債殖利率一度來到5%水位，是2002年以來相對高位。

回到總經面來看，安聯投信表示，下半年雖因緊縮的金融環境，經濟有放緩風險，但持續釋出的數據也看到美國經濟韌性仍足、企業獲利穩健，陷入衰退的機會逐漸消失；在政策面，因主要國家的實質利率已陸續回到正值之上，後續升息空間有限，升息循環接近尾聲、對股市仍利好，長期來說仍可維持對股票震盪走升的看法。

在台股部分，安聯投信表示，在包括美股表現回穩、庫存調整有所改善且有即將落底跡象，以及AI與高速運用未來幾年續強、PC手機有望回穩等因素下，台股近期在國際股市中相對有利基的支撐。

在產業面，安聯投信台股團隊表示 ，因第三季市場擔憂輝達GPU缺貨會對台灣供應鏈帶來影響，加上籌碼相對較亂等因素，AI主題多有所調整、呈現整理格局，不過因中美兩地大型CSP（雲端服務供應商）廠商近期持續積極採購AI伺服器，第四季供應鏈將進入密集出貨期，對明年訂單展望更是持續上修，加上因相關硬體供應鏈幾乎全由台灣廠商包辦，市場仍樂觀看待台灣廠商的獲利成長。

安聯投信台股團隊表示，預估2024年產業將重回成長，但考量利率可能仍維持高檔，加上美國公債殖利率的波動與利率政策的滯後效應仍待留意觀察，對不同產業或個股評價面帶來的影響也會不同，故在方向與策略上應回歸留意獲利基本面。展望後市，安聯投信台股團隊表示，近期利率走高反應的主要是優於預期的經濟表現，而具韌性的基本面也有助支撐企業獲利；與此同時，評價面在2024年的壓力有望趨緩，預料成長領域也有望重回市場焦點，聚焦趨勢明確且具結構性題材的成長領域可望成為掌握下個政策周期行情的關鍵。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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