韓國光州競技疊杯亞錦賽　台灣獲58金29銀32銅、刷新3項世界紀錄

天氣驟冷鬧血荒 念慈安靈功德協會募血挹注血庫做公益

▲天氣驟冷鬧血荒，念慈安靈功德協會辦捐血活動，邀歌手楊靜擔任公益大使，呼籲挽袖捐熱血。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.20)
▲天氣驟冷鬧血荒，念慈安靈功德協會辦捐血活動，邀歌手楊靜擔任公益大使，呼籲挽袖捐熱血。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.20)

記者金武鳯/台中報導

時序進入冬天，又是血荒季的開始。台中捐血中心統計，近日因天氣驟冷，O型血庫存量已低於安全庫存。為協助募血，台中市念慈安靈功德協會今（20）日在新光三越台中店旁惠安停車場舉辦捐血活動，除備有豐富禮物回饋捐血者，並邀請協會成員歌手楊靜擔任一日公益大使，呼籲響應「捐血一袋救人一命」，挽袖捐血。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨籍立委張廖萬堅今天到場，原本要率先響應捐血，才發現沒帶身分證無法捐血。他表示，自己捐血資歷超過15年，每年捐血2次，每次500CC，可說是「捐血專業戶」，從中發現捐血除了可以救人一命，更可以促進新陳代謝，從捐血回寄的檢驗報告，確定自己的身體狀況，是自我檢測身體健康最好的指標。

▲念慈安靈功德協會今辦捐血活動，立委張廖萬堅現身說法，述說自己長達15年捐血資歷，呼籲民眾挽袖捐血，救人一命也有益自己健康。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.20)
▲念慈安靈功德協會今辦捐血活動，立委張廖萬堅現身說法，述說自己長達15年捐血資歷，呼籲民眾挽袖捐血，救人一命也有益自己健康。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.20)
念慈安靈功德協會成立於民國107年，創會會長留峰甫說，協會成立宗旨是為協助生活困頓的家庭，家中若有往生者，但無力負擔喪葬費用，協會會依狀況給予協助，每年大約協助200件個案，今年到11月19日已經有186件助葬案件，在前兩、三年疫情期間，一年最多曾經有近500件助葬個案。


留峰甫說，念慈安靈功德協會協助的個案遍及全台各地，協會接獲通報後，會評估往生者家庭狀況，公告於協會的臉書粉絲專頁，各界也可以發揮愛心給予協助。除了助葬外，念慈安靈功德協會也會視社會情況做好事，以冬天常常會發生血荒，尤其在學生放寒假後到農曆春節期間，更是血荒最嚴重的時期，協會決定超前部署主辦這次捐血活動。

▲歌手楊靜擔任公益大使呼籲挽袖捐血，女粉絲從廣播獲悉，專程到場捐血響應。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.20)
▲歌手楊靜擔任公益大使呼籲挽袖捐血，女粉絲從廣播獲悉，專程到場捐血響應。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.20)
留峰甫登高一呼，除了台中市黎明國際同濟會響應協辦，另有利展工業社贊助襪子350雙，大熊建設公司贊助全聯禮券1萬5000元，上好生醫贊助口罩，彤祐皮革精品店提供精美皮帶，做為這次捐血者的禮物。他說，念慈安靈功德協會的善行受到行政院的肯定，日前由行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉頒發感謝狀。

值得一提的是，特邀台語女歌手楊靜擔任公益大使。楊靜18歲時成為出片歌手，是鄭進一、阿吉仔的同門小師妹，與陳雷對唱的《前世緣》為成名曲。而後轉往星馬地區發展，出過8張台語唱片，是當地赫赫有名的台語歌后。楊靜相當認同念慈安靈功德協會創會會長留峰甫樂於助人理念，不僅加入協會，此次又受邀成為公益大使，希望能拋磚引玉，讓更多人能加入行善行列。

中市15家旅館通過低碳認證 合計年節省逾500萬元電費

西屯區民眾服務社攜手國際獅子會 寒冬送暖助弱勢

連辦9年幸福親子童樂園 張廖萬堅堅信「孩子就是未來」

台中新光三越星願耶誕樹亮相 全台最美耶誕打卡地標

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞