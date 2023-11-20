天氣驟冷鬧血荒 念慈安靈功德協會募血挹注血庫做公益

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念慈安靈功德協會成立於民國107年，創會會長留峰甫說，協會成立宗旨是為協助生活困頓的家庭，家中若有往生者，但無力負擔喪葬費用，協會會依狀況給予協助，每年大約協助200件個案，今年到11月19日已經有186件助葬案件，在前兩、三年疫情期間，一年最多曾經有近500件助葬個案。
留峰甫說，念慈安靈功德協會協助的個案遍及全台各地，協會接獲通報後，會評估往生者家庭狀況，公告於協會的臉書粉絲專頁，各界也可以發揮愛心給予協助。除了助葬外，念慈安靈功德協會也會視社會情況做好事，以冬天常常會發生血荒，尤其在學生放寒假後到農曆春節期間，更是血荒最嚴重的時期，協會決定超前部署主辦這次捐血活動。
留峰甫登高一呼，除了台中市黎明國際同濟會響應協辦，另有利展工業社贊助襪子350雙，大熊建設公司贊助全聯禮券1萬5000元，上好生醫贊助口罩，彤祐皮革精品店提供精美皮帶，做為這次捐血者的禮物。他說，念慈安靈功德協會的善行受到行政院的肯定，日前由行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉頒發感謝狀。
值得一提的是，特邀台語女歌手楊靜擔任公益大使。楊靜18歲時成為出片歌手，是鄭進一、阿吉仔的同門小師妹，與陳雷對唱的《前世緣》為成名曲。而後轉往星馬地區發展，出過8張台語唱片，是當地赫赫有名的台語歌后。楊靜相當認同念慈安靈功德協會創會會長留峰甫樂於助人理念，不僅加入協會，此次又受邀成為公益大使，希望能拋磚引玉，讓更多人能加入行善行列。