特企／楊謹華X林鳳營打造高品質生活 2023全新廣告感受濃純香
戲劇女王楊謹華又有新身份！11/20正式宣布成為林鳳營最新年度代言人，台灣鮮乳領導品牌林鳳營，以鮮乳起家，始終堅持以「高品質 濃純香」提供最高品質的乳品，並跨足優酪乳、優格品類經營，以優質乳源搭配好菌帶來濃純美味！今日以品牌理念提出「用高品質產品打造高品質生活」的美好生活哲學，並特別邀請楊謹華作為全新代言人。一向給人自信優雅印象的楊謹華，演技精湛有目共睹，近年更馬不停蹄挑戰極限，接連推出多部叫好又叫座的影劇作品，螢光幕下的她注重生活質感，以自在從容的姿態擁抱忙碌日常，是許多現代女性嚮往的榜樣，正是完美詮釋林鳳營對高品質生活的最佳代言人選！
楊謹華分享「鮮乳是生活必需品！我喜歡用早晨的一杯鮮乳，開啟一天的美好生活。」在全新廣告中，楊謹華以「你的美好生活是什麼？」作為開場白引起懸念，演繹心中美好生活，就從早晨一杯濃純香的林鳳營開始。林鳳營年度新廣告以品牌理念「每個人都值得擁有更美好的生活」深入日常，鼓勵消費者面對疫後新生活，也能隨時擁抱生活儀式感，期望藉此將「好好生活」的概念傳達給消費者，生活中各種挑戰迎面而來，但每一個日子都值得用心對待。
林鳳營自創立迄今逾30年，堅守品牌承諾，致力於用高品質產品成就消費者的高品質生活，從原料、製程到流通，在每個看不到的地方都用心，每一天堅持追求最好的，做好每一口的濃純香。每瓶林鳳營鮮乳都經過1243項檢驗項目的嚴格把關，更委託國際認可的第三方認證單位驗證，截至今年已連續8年榮獲國際SQF國際認證，紀錄傲視亞洲！同樣在專業領域備受肯定，近日更擔綱影劇製作人的楊謹華，也特別分享：「讓自己變得更好，不斷接受新的嘗試與挑戰，讓大家看到更多面向的自己，就是我認為的高品質生活。」，與林鳳營對品質的堅持不謀而合！
除了將高品質理念落入日常生活，林鳳營亦積極推動品牌公益活動「林鳳營快樂播種計畫」，林鳳營認為偏鄉孩童缺少的不是物資，而是成長中打開視野的機會，期望透過品牌的力量幫助公益團體擴大聲量，豐富偏鄉孩童心靈、提升自我認同。接下來林鳳營也將與代言人楊謹華展開更深入的公益合作，為偏鄉孩童種下希望的種子，迎接美好生活。