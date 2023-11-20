立委參選人陳昆和控對手郭國文論文抄襲

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陳昆和說，立委郭國文於 2015 年 7 月 7 日取得博士學位，憑藉博士學位平步青雲，受蔡政府重用。惟此博士論文未公開就爭議不斷，成大退休教授楊澤泉多番指控他抄襲，之後有高思博教授團隊提出 24 項跟違反學倫的指控，為掩飾 2015 年 7 月畢業版的抄襲，郭國文於 2022 年 9 月國家圖書館下架其畢業論文，換上掩飾作弊的版本，這等同讓畢業論文消失。以一本沒有經過審查通過的掩飾本論文取代一本雖作弊滿滿但經過考核的學位論文。雖然郭國文私下冒用考試委員 7 年前的及格證書附在掩飾版，但那是假造的，這本論文不因此變成真的博士論文，所以目前郭國文並沒有博士學位論文作基礎，郭國文的博士學位基礎已盪然無存，像極了葵花寶典中的自戕情節。
律師陳昆明於 10 月 20 日向成大檢舉兩百多項作弊的指控，證實成大 過去的審查都是敷衍了事，而新案檢舉至今已屆一個月，成大審查進度緩慢，坐實公眾對成大政學相衞包庇郭國文的指控，面對如此經典的悪質作弊及包庇案例，市議員陳昆和決定將情節整理出版成書「郭國文自戕博士學位葵花寶典」，電子版於 11 月20 日(此乃向成大檢舉足一個月的日子)開放全民參與共同撰寫，將以 email 邀請全國大學教授參與，更會邀請各級議會的民意代表及政府首長共襄盛舉。大眾可以透過 FB 活動或其他方式一同參與，在共同撰寫完成後，將正式出書，分送全台灣各大小圖書館。
郭國文這方回應說，針對為了選舉不斷抹黑的人，已分別提告，勝訴後會將所有求償金全數捐出。郭國文表示，如果是單純就學術論文大可先檢舉，等成大審查結果出爐後，確認爆料是否準確再開記者會，對手陣營卻選擇未審先判，甚至攻擊成大的公平性，只為了在選前對他進行人格抹殺。一位前法官為了家族從政利益墮落至此，實令人遺憾。
郭國文說，對手爆料根本沒有可信度，質疑抄襲但其實成大2018就認定沒有，質疑學校包庇又提不出證據，出書大概只能寫成幻想小說。