特企／用過就回不去！特力屋揭密最受民眾好評居家好物

眾多街訪民眾激推必買「免治馬桶」，只要在冬日享受過溫暖的座墊和溫水清洗屁屁後便再也回不去冰冷觸感的傳統馬桶座！特力屋免治馬桶，從國民實惠款的儲熱式免治便座到多功能全家人適用款的瞬熱式免治便座，滿足全客層需求，連兩年熱銷破萬顆，足可證明其受歡迎程度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
另一個受到民眾熱議的居家好物則是有「惡魔機」之稱的電動工具，可搭配多達12個功能接頭，一次滿足鎖孔、鑽孔、切割、打磨不同DIY情境和修繕需求，不僅省時又能高效完成任務。
「大包小包回家時，不用空出手拿鑰匙開門就是方便！」電子鎖近年漸漸成為智慧居家設備的一環，不需要實體鑰匙也能上鎖、開鎖，進出家門便利又安全。特力屋提供多款電子鎖品牌，規格多元分別有密碼、指紋、人臉辨識、藍牙、APP遠端遙控等解鎖方式，進出家門便利又安全。
長時間坐在電腦前工作的人常常感到腰酸背痛，符合人體工學的電腦椅成為了久坐族的救星！無論是高背支撐、透氣網背、可調整座墊高度或是充滿高級感的皮革，以及高密度泡棉的舒適感，特力屋電腦椅選擇多元，滿足不同身形的需求，現場試坐、現場解說，也深受消費者好評推薦。
本次獲選街訪民眾一致推薦「用過就回不去」的特力屋居家好物除了免治馬桶、聲控燈、電動工具、電子鎖和電腦椅外，還有各式燈款、收納用品、家具桌椅、櫃體層架、清潔用品等，想讓你的生活更舒適方便，朝著以上這幾個方向挑選準沒錯！