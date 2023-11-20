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特企／用過就回不去！特力屋揭密最受民眾好評居家好物

▲以便利為特徵的懶人商品，可幫助民眾解放雙手或節約時間。特力屋聲控燈款式選擇多元，可語音分段調光調色，絕對是解放雙手的懶人救星！（圖／品牌提供）
▲以便利為特徵的懶人商品，可幫助民眾解放雙手或節約時間。特力屋聲控燈款式選擇多元，可語音分段調光調色，絕對是解放雙手的懶人救星！（圖／品牌提供）

本報訊

隨著對居家生活品質的重視，能讓日常變得更舒適輕鬆的商品越來越受青睞！居家用品指標賣場特力屋日前與即新聞合作進行街訪調查，公開民眾力推「用過就回不去」的居家好物清單，觀察發現，能替忙碌的現代人省時、省力、又省心的懶人商品廣受好評，讓不少人直呼相見恨晚、早買早享受！特力屋透露，懶人體驗是用過就回不去好物的共通關鍵！以便利為特徵的懶人商品，幫助民眾解放雙手或節約時間，同時，特力屋店內還有各種居家的達人，能夠短時間針對個別需求給予專業建議或體驗，讓客戶輕鬆而準確地挑選到符合心意的商品，因此吸引許多想節省時間、享受生活及追求實用主義的消費者。

眾多街訪民眾激推必買「免治馬桶」，只要在冬日享受過溫暖的座墊和溫水清洗屁屁後便再也回不去冰冷觸感的傳統馬桶座！特力屋免治馬桶，從國民實惠款的儲熱式免治便座到多功能全家人適用款的瞬熱式免治便座，滿足全客層需求，連兩年熱銷破萬顆，足可證明其受歡迎程度。

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只動你口不動你手的聲控燈，讓進出門總是大包小包的忙碌現代人，從此不再需要騰出一隻手來開關燈，或是冷颼颼的夜晚要入睡時，只要出一張嘴，就不再需要痛苦地爬出溫暖的被窩關燈。街訪民眾表示：「忙到沒手開燈時，有盞聲控燈就彷彿看到光明燈一樣，充滿希望」、「聲控燈比老公還好用，乖乖聽話不頂嘴」。特力屋聲控燈款式選擇多元，可語音分段調光調色，絕對是解放雙手的懶人救星！

另一個受到民眾熱議的居家好物則是有「惡魔機」之稱的電動工具，可搭配多達12個功能接頭，一次滿足鎖孔、鑽孔、切割、打磨不同DIY情境和修繕需求，不僅省時又能高效完成任務。

「大包小包回家時，不用空出手拿鑰匙開門就是方便！」電子鎖近年漸漸成為智慧居家設備的一環，不需要實體鑰匙也能上鎖、開鎖，進出家門便利又安全。特力屋提供多款電子鎖品牌，規格多元分別有密碼、指紋、人臉辨識、藍牙、APP遠端遙控等解鎖方式，進出家門便利又安全。

長時間坐在電腦前工作的人常常感到腰酸背痛，符合人體工學的電腦椅成為了久坐族的救星！無論是高背支撐、透氣網背、可調整座墊高度或是充滿高級感的皮革，以及高密度泡棉的舒適感，特力屋電腦椅選擇多元，滿足不同身形的需求，現場試坐、現場解說，也深受消費者好評推薦。

本次獲選街訪民眾一致推薦「用過就回不去」的特力屋居家好物除了免治馬桶、聲控燈、電動工具、電子鎖和電腦椅外，還有各式燈款、收納用品、家具桌椅、櫃體層架、清潔用品等，想讓你的生活更舒適方便，朝著以上這幾個方向挑選準沒錯！

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