花蓮「綠色購物節」發掘旅遊魅力　支持在地農產業！

隨著新冠肺炎趨緩，花蓮的好山好水，成了台灣多數民眾舒緩身心壓力的最佳去處，農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 19 日舉辦「後山農遊市集 綠色購物節」成果發表會，以茶產業、綠色照顧、農村旅遊及食農體驗等進一步搭起友善的橋樑，希望遊客藉此深入到花蓮農村各處，發掘農村好玩好吃好買好有趣的旅遊魅力，同時展現農村恬靜的環境特色和優雅的鄉村文化底蘊。
農村水保署花蓮分署分署長林宏鳴表示，今（112）年成果發表會，以「後山農遊市集 綠色購物節」為主題，精選來自花蓮地區在地茶產業特色農村產品、農村好物及優遊農村體驗遊程，市集現場可直接面對職人小農，透過食農教育體驗、手作 DIY、農村旅遊推廣及免費試吃等互動體驗，提高民眾對於花蓮農特產品的認識及展現花蓮農村魅力之外，同時提升民眾到花蓮農村旅遊意願，進而擴展花蓮農村業者客源，促進在地產業及旅遊發展。
另為因應疫後強化農業韌性及農漁民協助措施，透過暖暖箱 MOU 簽約儀式，農村水保署花蓮分署與社會企業共同合作，以綠色照顧為核心價值，照顧花蓮農村高齡者及弱勢族群，期盼更多的企業認同政策理念，支持花蓮農產業及環境保護永續發展、推廣食農教育、縮短食物碳足跡，讓暖暖箱這樣一個小種籽，未來得以提供社區長輩日炙中的一片涼蔭，讓這塊土地的長者生活在幸福島中。