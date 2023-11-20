日本福島白河市長拜會 黃偉哲偕同為達摩開眼象徵友情圓滿

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黃偉哲表示，新冠肺炎疫情影響了兩地人員互訪，他提起2021年台南市舉辦總爺和風文化祭，主題就是福島縣，當時鈴木和夫市長為了文化祭活動特地錄製祝賀影片，並致贈白河市的吉祥物達摩至會場展出。當時由黃偉哲跟日本台灣交流協會高雄事務所代表共同先點了一隻眼睛，台南市感念這段情誼，一直仔細保存該尊達摩，這次再由他與鈴木市長合力點上另一隻眼睛，象徵著台日友情的圓滿與疫後交流熱絡復甦。
黃偉哲提到今年台南國際旅展有許多日本友好城市參展，白河市有許多優美的歷史名勝景點，除了每年吸引眾多遊客前往，也非常適合進行文化、教育的深度交流和互訪，而台南市則保存許多日本相關的建設，期許未來台南和白河市在物產、文史、觀光等方面都能有更密切的合作。且明年2024年將迎向「台南400」，台南將主辦台灣燈會和國際蘭展等活動，預計吸引千萬人潮，黃偉哲歡迎白河市的朋友們再來台南體驗台南市的富饒物產和古都魅力。
鈴木和夫表示，日本白河市與台南的白河區有同名之緣，感謝過去白河市學生來進行教育交流時所受到的歡迎與接待，且台南市和白河市一樣為古老的文化之都，很期待日後有機會參與台南的文化活動。鈴木和夫補充，對於像八田與一技師等在台灣留下建設的日本人能受到台灣人的感他也與有榮焉，他也為了表達對台灣的支持加入「日台共榮首長聯盟」持續為台灣發聲。
白河市坐落於福島縣，擁有獨特的地理位置和豐富的自然資源，市內的小峰城和南湖公園歷史悠久，為遊客提供了豐富的文化觀光體驗，同時，白河市也以美味的白河拉麵和獨特的達摩傳統工藝而聞名。