特企／JADEGIA收藏級珠寶　極品蛋面翡翠鑲鑽墜飾顯耀登場

JADEGIA玉世家所典藏的這款蛋面翡翠鑲鑽墜飾，主石尺寸約4.1*3.1cm，如鴿子蛋大小的蛋面翡翠，即是由頂級玉材琢磨而成，質地勻潤通透，玉色彷彿碧湖波光，蘊含著靈性與靜謐之美。至美的玉材，再輔以設計師的思維與工藝師的精湛手藝，搭配同樣頂級的鑽石鑲嵌，在純粹的形式之中，展現非凡的風華與品味。
蛋面翡翠，向來是愛玉藏家的最愛，也因此，在各大國際拍賣會場中，它是備受青睞且屢屢拍出高價的珠寶品項。
蛋面翡翠之所以如此珍貴，與玉材的取之不易息息相關。翡翠原石，它是被石皮所包覆的，作玉者僅能先以肉眼大致判斷該塊石料可能的色脈分布，在揣測出剖石的角度之後，進行剖石，然後再根據剖開的石面，依其色脈分布，將雜料除去，慢慢地切割出可用的翠石，再更進一步去尋索出其中玉質和翠色最純美的部分，繼續琢磨，才有可能製作出玉質勻透、顏色濃郁的蛋面翡翠。
由於翡翠本身的晶體結構細緻，琢磨完成的蛋面翡翠，光線可穿透其間，尤能呈現通透之美，而光線的反射與折射，也更加映襯了翡翠的水潤感，以及它的靈氣風采。
此款蛋面翡翠鑲鑽墜飾，以頂級玉材為主石，翠影玉光之間，呈顯著純粹的美，純粹的靜好，搭配璀璨的鑽石，襯托出大器雍容的氣度，它彰顯著珠寶工藝的極致，也詮釋了美的深度與高度。
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