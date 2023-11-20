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特企／浩漢設計Nova Design 35週年特展　松山文創園區開展

▲浩漢設計總經理吳奕成表示：「此次的35週年特展，希望透過結合循環、互動設計概念的展出，一起與觀展者激盪新思維。」（圖／品牌提供）
▲浩漢設計總經理吳奕成表示：「此次的35週年特展，希望透過結合循環、互動設計概念的展出，一起與觀展者激盪新思維。」（圖／品牌提供）

本報訊

不斷在台灣工業設計領域創造佳績的浩漢設計Nova Design即將迎接35歲生日，除了持續設計符合台灣消費者需求的商品，今年特別籌備35週年特展「REFRESH 35」。「重新整理」是可持續循環的概念，更能夠延伸應用於設計上，藉由回顧和重整過去資源、知識、文化和歷史傳統，期待將創意煥發新生，建立更具包容性和永續性的未來。

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浩漢設計Nova Design總經理吳奕成Ivan表示：「此次的35週年特展，不單只是回憶過去35年的成績，而是著眼於未來，希望透過結合循環、互動設計概念的展出，一起與觀展者激盪新思維。」

▲以「REFRESH」打開設計價值感的探索之旅。（圖／品牌提供）
▲以「REFRESH」打開設計價值感的探索之旅。（圖／品牌提供）
五大展區介紹

展區1：F5 (入場區)
F5鍵，是電腦的指令「重新整理」按鍵，也是本次展覽想表達的主題。展場入口以幾何的像素方塊搭配數碼感，運用色彩美學的堆疊，展現出浩漢設計Nova Design想呈現的創意、趣味與活力，邀請觀展者開始進入設計價值感的探索之旅。

展區2：行 (過去區) 
引領體驗設計的演變，浩漢設計Nova Design相信，每個產品背後都有不同的故事，每個產品過去的瞬間一定都藏著對未來的啟示。透過四大主題的產品故事時代背景描述，還原情境傳遞過去設計價值感，讓觀展者能有回憶或身歷其境的感受，去了解當時每樣產品背後設計的緣由，並用全新視角，理解過去的台灣工業設計的背景。

展區3：探 (未來區)
透過對應未來的四大價值議題探討，讓觀展者思考不再只是被動地等待未來，而是積極地參與其中，帶來思考激盪，產生創新的靈感；透過思維的共識，將想法付諸實踐，為生活帶來煥然一新的正面效應，也許就是改變未來的重要關鍵。

展區4：奔 (現在區)
藉由四大議題／設計產品與互動模式，讓觀展者沉浸在全新思維裡。每一個案例都是在實踐中尋找靈感、挑戰極限的成果，希望前來看展的每一位觀展者，不只是觀眾，也是參與者，與浩漢設計Nova Design一起共創設計、感受樂趣！

展區5：融 (休憩區) 
在設計中「共融」是重要的思考進程，可以是不同文化、領域、議題、元素，透過共融，設計的成果會更有深度與生命力。此區營造出能暫時放鬆身心的空間，讓觀展者能將觀展的想法和體驗匯聚與其他人互相交流。浩漢設計Nova Design希望透過「過去」、「未來」、「現在」融合在一起的時刻，創造更多跨領域、跨產業的可能性。
透過「行」、「探」、「奔」的思維激盪，多元的議題討論和探索，浩漢設計Nova Design將這些想法和概念融合在一起，展出全新設計新品牌「FFFILO」，延續循環設計的概念，「FFFILO」的商品將會為消費者提供更多便利與環保的選擇!

浩漢設計Nova Design x 台灣農林《茶好運》 

浩漢設計Nova Design 35週年也特別推出與台灣農林合作推出的限量《茶好運》茶包。將傳統文化結合新潮台味，在品茶的同時，也能日常趣味融入品茶體驗。限量650組。

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