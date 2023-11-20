特企／台灣之光！遠百獲IGDS全球最創新百貨肯定

我是廣告 請繼續往下閱讀
「全球最創新百貨公司」The Most Innovative Department Store in the World著眼百貨在創新方面的成就，遠百獲頒發前三大入圍獎。遠百在徐雪芳總經理帶領的經營團隊不斷追求創新與轉型，在眾多同業競爭下拿下「全球最創新百貨」殊榮，關鍵就在於對消費者服務體驗的創新經驗。
透過結合CRM系統和AI分析會員選購產品偏好進行個人化行銷，優化遠百App，提供行動支付、電子發票等服務，設置112個數位看板digital signages，即時與生動的多媒體訊息，數位購物的體驗同步讓消費更加方便。建立97個數位化管理系統提升營運效率，從管理、營運到消費大眾的感受，全方面架構創新局面。
遠百徐雪芳總經理積極打造對內有愛友善的工作環境。員工平均薪資為零售業1.35倍，對於員工培訓時間、連續四年推動「員工健康UP」計畫，都是具有多元角度讓員工一起感受創新視野。
從員工內部創新出發，對社區向外傳遞，2022年舉辦783場公益活動，較前一年成長35%。共同參與47個深受敬重的協會團體。響應《1.5°C氣候行動宣言》，推動「綠電計畫」提升綠色能源使用率，只有「共好」才是遠百永續發展的基石。