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特企／台灣之光！遠百獲IGDS全球最創新百貨肯定

▲遠百近年在數位化營運、體驗、管理，努力為消費者提供創新服務的肯定，是遠百在地深耕近一甲子的承諾，也是台灣之光的喜悅。（圖／品牌提供）
▲遠百近年在數位化營運、體驗、管理，努力為消費者提供創新服務的肯定，是遠百在地深耕近一甲子的承諾，也是台灣之光的喜悅。（圖／品牌提供）

本報訊

全世界最大IGDS洲際百貨公司聯盟2023年「全球最創新百貨公司」，遠東百貨獲頒發前三大入圍獎！這份喜悅是遠百近年在數位化營運、體驗、管理，努力為消費者提供創新服務的肯定，是遠百在地深耕近一甲子的承諾，也是台灣之光的喜悅。

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1946年6月在瑞士創立的IGDS(Intercontinental Group of Department Stores )邁入第77年，是全世界最大的百貨公司協會。2023年在杜拜舉辦第14屆世界百貨公司高峰會(the 14th IGDS World Department Store Summit)，來自五大洲46個國家超過330位高階執行主管參與盛會。IGDS每年都會舉辦數十場世界百貨同業交流的活動與研討會，今年與會的主管更突破以往紀錄。10月11日由徐旭東董事長親赴杜拜在高峰會上領獎，遠百在眾多國家與公司中脫穎而出。

「全球最創新百貨公司」The Most Innovative Department Store in the World著眼百貨在創新方面的成就，遠百獲頒發前三大入圍獎。遠百在徐雪芳總經理帶領的經營團隊不斷追求創新與轉型，在眾多同業競爭下拿下「全球最創新百貨」殊榮，關鍵就在於對消費者服務體驗的創新經驗。

透過結合CRM系統和AI分析會員選購產品偏好進行個人化行銷，優化遠百App，提供行動支付、電子發票等服務，設置112個數位看板digital signages，即時與生動的多媒體訊息，數位購物的體驗同步讓消費更加方便。建立97個數位化管理系統提升營運效率，從管理、營運到消費大眾的感受，全方面架構創新局面。

遠百徐雪芳總經理積極打造對內有愛友善的工作環境。員工平均薪資為零售業1.35倍，對於員工培訓時間、連續四年推動「員工健康UP」計畫，都是具有多元角度讓員工一起感受創新視野。

從員工內部創新出發，對社區向外傳遞，2022年舉辦783場公益活動，較前一年成長35%。共同參與47個深受敬重的協會團體。響應《1.5°C氣候行動宣言》，推動「綠電計畫」提升綠色能源使用率，只有「共好」才是遠百永續發展的基石。

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