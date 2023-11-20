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瑞莎再創台灣之光！率領體操小將「勇奪6金1銀2銅」光榮返台

▲瑞莎（右2）再創台灣之光，率領台灣的小選手們征戰韓國國際賽事，成功摘下6金1銀2銅的佳績回到台灣。（圖／瑞莎FB）
▲瑞莎（右2）再創台灣之光，率領台灣的小選手們征戰韓國國際賽事，成功摘下6金1銀2銅的佳績回到台灣。（圖／瑞莎FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

擁有體操國手資歷的烏克蘭女星瑞莎，近年來致力於培養台灣女孩選手，也多次在國際賽事中拿下相當耀眼的好成績，創造出許多未來的台灣之光。今（20）日瑞莎驕傲地PO文分享，她的選手們在韓國賽事「Fairy Korea 2023」創下6金1銀2銅的佳績，再度湧入大家留言祝賀，「真的好厲害！」

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瑞莎日前率領旗下的女孩選手們，一同飛到韓國征戰「Fairy Korea2023」與來自世界各國的選手們比賽，最終在個人項目中奪下6面金牌、1面銀牌、2面銅牌的好成績。這讓瑞莎超級開心，驕傲又興奮地在貼文寫下：「我們要很謝謝所有支持我們的人， 我們會繼續努力加油，讓世界多多看見台灣， 多多努力把好成績帶回家。」

▲瑞莎興奮地表示，未來會繼續努力把好成績帶回台灣。（圖／瑞莎FB）
▲瑞莎興奮地表示，未來會繼續努力把好成績帶回台灣。（圖／瑞莎FB）
好消息曝光後，大家紛紛留言祝賀，「超厲害的啦！大家辛苦了」、「各位選手繼續加油，世界舞台發光發熱」、「感恩選手付出，更感恩瑞莎教練的用心」、「台灣感謝有您。」截稿前，貼文湧入7千多人按讚、上百封留言，數量持續增加中。

現年38歲的瑞莎，在3歲那年時開始學習藝術體操，替烏克蘭奪下眾多國際賽事獎項，雖然16歲因傷中斷體操生涯，後續身兼模特兒、演員，甚至來台灣發展走紅，但瑞莎仍不忘她的體操夢，更在台灣創立「瑞星韻律體操協會」積極培育台灣韻律體操選手，近幾年更帶領女孩們征戰各大國際賽事，透過自身影響力與好成績，逐漸改善台灣的體操環境。

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