北市民政局爆職場霸凌科長「拍頭羞辱狂退公文」　陳怡君要求徹查

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陳怡君說，許多位來自同單位的陳情人紛紛訴苦表示，該單位科長不僅積著一堆公文不處理，簽公文還要看心情，要是看屬下不順眼，就會拍頭羞辱同事，更惡劣的是，該科長還會透過退公文、退加班簽呈來惡整下屬，一篇公文前前後後退了二十次要求重寫，最後放行的簽呈竟然是原第一版的公文，如此種種諸多惡劣行逕、精神虐待及言語暴力，皆讓同仁們各個常期產生恐慌焦慮及不安。
不僅如此，陳怡君還說，就連準備要轉調離職的同仁，辭呈都被科長退回要求重寫，理由是「不可以寫科長的壞話」，而該單位不到三年就走了12個人，而留下來的同仁幾乎許多都是靠著求診精神科，吃抗憂鬱、抗焦慮的藥勉強撐下去。另根據該科室投訴者爆料表示，已離職的員工，到至今都仍還在求診心理諮商，好不容易從地獄職場逃出，內心的夢魘卻還走不出來。
陳怡君說，陳情人更指控，該科長不准屬下報加班，自己卻大肆簽報加班費，而科室公務員更擔心害怕的是，科長在打考績時，並非以工作能力為依據，而全憑心情喜好打考績。
對此，陳怡君要求，請民政局即刻儘速查明，在徹查期間，應有機制免除基層公務人員的恐懼，以釐清真相。陳怡君強調，若有其事應馬上將該科科長調離，並且做出公正處置，妥適處理，以立官箴。
民政局長陳永德承諾，會即刻進行調查，之後再向議會報告。