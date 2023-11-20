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北市民政局爆職場霸凌科長「拍頭羞辱狂退公文」　陳怡君要求徹查

▲台北市議員陳怡君爆料民政局出現職場霸凌。（圖／取自台北市議會直播）
▲台北市議員陳怡君爆料民政局出現職場霸凌。（圖／取自台北市議會直播）

記者邱新博／台北報導

台北市議員陳怡君今天揭露，她接獲陳情，北市民政局基層公務員遭職場霸凌且苛扣加班費，連一頓飯也不能安心用餐，回家睡覺會做惡夢，陳怡君請民政局長陳永德徹查、還公務人員正常職場環境。陳永德則允諾，會做調查。

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台北市議會今（20）日進行民政部門質詢，陳怡君指出，日前接獲多位民政局某科室基層公務人員陳情表示，他們不想因職場霸凌繼續吃藥看精神科，因此找上議員投訴科室科長霸凌的案例，包括惡意退公文、精神言語霸凌、苛扣加班費、拍頭羞辱等情事。

陳怡君說，許多位來自同單位的陳情人紛紛訴苦表示，該單位科長不僅積著一堆公文不處理，簽公文還要看心情，要是看屬下不順眼，就會拍頭羞辱同事，更惡劣的是，該科長還會透過退公文、退加班簽呈來惡整下屬，一篇公文前前後後退了二十次要求重寫，最後放行的簽呈竟然是原第一版的公文，如此種種諸多惡劣行逕、精神虐待及言語暴力，皆讓同仁們各個常期產生恐慌焦慮及不安。

不僅如此，陳怡君還說，就連準備要轉調離職的同仁，辭呈都被科長退回要求重寫，理由是「不可以寫科長的壞話」，而該單位不到三年就走了12個人，而留下來的同仁幾乎許多都是靠著求診精神科，吃抗憂鬱、抗焦慮的藥勉強撐下去。另根據該科室投訴者爆料表示，已離職的員工，到至今都仍還在求診心理諮商，好不容易從地獄職場逃出，內心的夢魘卻還走不出來。

陳怡君說，陳情人更指控，該科長不准屬下報加班，自己卻大肆簽報加班費，而科室公務員更擔心害怕的是，科長在打考績時，並非以工作能力為依據，而全憑心情喜好打考績。

對此，陳怡君要求，請民政局即刻儘速查明，在徹查期間，應有機制免除基層公務人員的恐懼，以釐清真相。陳怡君強調，若有其事應馬上將該科科長調離，並且做出公正處置，妥適處理，以立官箴。

民政局長陳永德承諾，會即刻進行調查，之後再向議會報告。

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