袁艾菲回台前行李消失！航空公司3大方案超雷 她氣哭：都在唬爛
藝人袁艾菲（迅猛龍）從節目《大學生了沒》出道，後續也在各大戲劇作品中演出，表現十分亮眼，直到2019年與熟識10年、交往2年的圈外男友結婚後，逐漸淡出演藝圈，時常透過社群平台與大家互動。怎料，袁艾菲近日到歐洲旅遊時，卻不幸碰上行李消失，更荒謬的是航空公司的消極態度，讓她痛罵，「是在唬爛！」
記者詹鎰睿／綜合報導
袁艾菲日前與老公到歐洲旅遊，回台前卻碰上行李消失的意外，讓她不禁嚇壞自嘲：「成就解鎖！等超久的行李消失了，詢問工作人員，她說行李竟然留在柏林！我嚇爛。」原來行李沒有跟著她的班機到達目的地。
而航空公司也給袁艾菲三種選項，因為不確定行李能不能當天到她住的飯店，如果不行，航空公司會把行李直接掛回往台北的班機，趕不上則會另行寄到台灣住家，無奈以上都不太能肯定，讓袁艾菲抱持懷疑的態度，「這個是可以相信的嗎？」
雖然航空公司為了彌補，有給一個過夜小包包，但袁艾菲依舊不放心，在等待期間上網查詢這家航空公司相關資訊，結果讓她心徹底涼一半，「一大堆航班被取消沒賠款，還有一堆行李不見，完全沒處理，還是隔一週自己去機場找，我明天就回台北了，實在不知道該怎麼辦，各位朋友們以後我求你們了，不要選這家航空，真的超雷的。」
更讓人傻眼的是，袁艾菲發現航空公司給的選項都是在唬爛，根本無意要幫忙解決問題，幸好後來遇到一位櫃台大叔熱心幫忙，她才終於找到心心念念的行李箱，「在此謝謝漢莎帥大叔，找到我的行李了，超級幸運。」
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