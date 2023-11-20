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YouTube家庭方案開抓「非同住」寄生用戶！Google認：台灣也適用

▲影音串流平台YouTube今天表示，將停止刪除稱2020年美國總統大選存在舞弊的不實訊息內容，這決定很快受到反錯誤訊息倡議者的批評。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲影音串流平台YouTube今天表示，將停止刪除稱2020年美國總統大選存在舞弊的不實訊息內容，這決定很快受到反錯誤訊息倡議者的批評。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者潘毅／綜合報導

Google旗下影音平台YouTube，近期驚傳也效仿影音串流龍頭Netflix，開始抓起Premium家庭方案中「非同住」寄生用戶，許多國外網友紛紛收到Google官方寄來的警告信，消息曝光也引發全球用戶關注。

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YouTube Premium 可以以無廣告方式收看YouTube平台的各種影片，還能使用YouTube Music功能，進行背景播放，多元功能也讓這項功能在2014年上線後，就吸引許多用戶加入，其中家庭方案最多可以6個人一起使用，許多人也會找來三五好友，來平分方案，進而享有優惠價格。

▲YouTube Premium價格調整一次看。（圖／NOWnews社群中心）
▲YouTube Premium價格曾在今年8月時進行調整。（圖／NOWnews社群中心）
不過最近在美國論壇Reddit上，卻出現用戶收到來自YouTube的警告信，內容表示YouTube Premium的家庭成員必須與管理者居住在同一地址，否則Premium使用權限將在14天內暫停。

實際翻看YouTube Premium 家庭方案，會發現台灣的 訂閱方案內也明確寫著「訂閱 YouTube 家庭方案後，最多可與 5 名居住於同一地址的家庭成員共用 YouTube 付費會員資格。」

▲求家庭帳戶的用戶需要確認居住在同一地址，否則YouTube Premium權限將在14天內暫停，引發熱議。（圖／翻攝Reddit）
▲求家庭帳戶的用戶需要確認居住在同一地址，否則YouTube Premium權限將在14天內暫停，引發熱議。（圖／翻攝Reddit）
《中央社》報導，Google表示，台灣用戶也適用YouTube家庭方案中居住地點的規定，因官網有說明，家庭方案的群組成員必須居住在同個地址，才符合使用資格。不過台灣的家庭方案用戶是否會收到要求確認的通知信，Google僅回應：「目前無更進一步資訊可以分享」。

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